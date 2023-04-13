«Нэшвилл» — «Миннесота». Капризов мыслями уже в плей-офф

14 апреля состоится матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.42, успех «Уайлд» тоже идёт за 2.42. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» 14 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 12.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Миннесота» (14.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2023, пятница. 03:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

На 14 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч, и интересных вывесок достаточно. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Нэшвиллом» и «Миннесотой». Матч пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

В последний день регулярного чемпионата, когда все места в плей-офф почти распределены, можно насладиться хоккеем. «Нэшвилл» потерял шансы на выход в плей-офф, расположившись на 10-й строчке Западной конференции, набрав 90 очков за 80 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков. У команды осталось две встречи.

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по числу сезонов с 40+ шайбами.

Накануне «Нэшвилл» обыграл в гостях «Калгари» (3:2 Б). Яков Тренин в матче результативными действиями не отметился, зато Егор Афанасьев забросил свою первую шайбу. В серии послематчевых буллитов удача была на стороне «саблезубых тигров». Томми Новак записал на свой счёт победный бросок.

«Миннесота» накануне проиграла «Виннипегу» (1:3). Единственную шайбу забросил Кирилл Капризов, который недавно восстановился и успел сыграть в двух встречах. Это его первое очко после возвращения в состав. Он стал третьим россиянином в XXI веке с 40+ шайбами в двух и более сезонах.

Клуб располагается на шестой строчке Запада, набрав 102 очка за 81 игру. Столько же у «Лос-Анджелеса», идущего пятым. «Уайлд» обеспечили себе место в плей-офф давно, но череда поражений — от «Вегаса» (1:4 и 3:4 Б) и «Питтсбурга» (1:4) — подпортила статистику.

«Бостон» установил рекорд НХЛ по набранным очкам в регулярном чемпионате.

История очных игр соперников насчитывает 56 встреч, из которых на счету «Миннесоты» 24 победы, тогда как у «Нэшвилла» — 32. В этом сезоне клубы встретились два раза. Каждая команда победила на своём льду.

Однако у «Миннесоты» на выезде 21 победа за 40 встреч, а у «Нэшвилла» на своём льду 21 выигранный матч за 39 игр. Так что выделить фаворита трудно. При этом соперники за 10 последних очных игр лишь раз играли в овертайме, так что, думается, всё решится в основное время.

Эксперты не отдают предпочтение кому-то в этой паре. Мы рекомендуем ставку на победу одной из команд в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.66. У гостей всё неплохо с составом и мотивацией. Хозяева дома играют здорово, и поддержка трибун обеспечена. Так что перестрахуемся комбинированной ставкой.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Миннесота» 14 апреля 2023 года.

Соперникам осталось сыграть последнюю игру. «Нэшвилл» подавлен невыходом в плей-офф, но заканчивать регулярку нужно красиво, а «Миннесота» готовится к розыгрышу Кубка Стэнли, и нужно подойти к нему в оптимальной форме без травм. Гости в этом сезоне сильны, но и хозяева дома играют здорово. Поэтому возьмём комбинированный вариант на победу одной из команд в основное время через тотал больше.

Ставка: ничьей не будет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

Евгений Малкин впервые в карьере не попал в плей-офф НХЛ.

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.

Фёдоров: форвард СКА Гусев в атаке может практически всё.

Роман Ротенберг прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина.