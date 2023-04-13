«Сочи» — «Краснодар». Зря расстались с Бердыевым

15 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.55. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» (15.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Сочи Сочи Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон постепенно близится к завершению. Миновало уже 22 тура Российской Премьер-Лиги. 15 апреля состоятся пять встреч 23-го тура. В одной из них на стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами местный «Сочи» и «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

За последние пять туров в чемпионате России «Сочи» победил только ЦСКА (2:0) и «Динамо» (тоже 2:0). Причём в последнем случае клубу повезло. Большую часть встречи сочинцы провели в меньшинстве. Выиграли они по большей части благодаря тому, что бело-голубые упустили огромное количество моментов и ужасно сыграли в защите.

Турция и Италия претендуют на проведение чемпионата Европы 2032 года.

В трёх других матчах «Сочи» потерпел поражения. Сначала он с разгромным счётом уступил «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3), а затем проиграл «Крыльям Советов» (1:2). В результате назначенный главным тренером клуба в ноябре прошлого года опытный Курбан Бердыев покинул свою должность.

Уход Бердыева удивил многих, ведь толком освоиться тренер не успел. Причина отставки остаётся неясной. По мнению бывшего российского голкипера Владимира Габулова, она может быть не связана с результатами. Экс-вратарь предположил, что у специалиста не сложились отношения с руководством.

Как бы там ни было, исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» стал Дмитрий Хохлов. Его предыдущий опыт трудно назвать удачным. Также в штаб в качестве помощника вошёл Александр Точилин. Возможно, перемены всё же помогут команде реанимироваться. Однако есть опасения, что частые смены наставников негативно скажутся на настрое и игре команды.

Гранат считает, что «Рубин» мог бы выйти в РПЛ без Рахимова.

А ведь сейчас у «Сочи» и без того совсем неважно идут дела. Он располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице. Отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. Несмотря на то что тренерами часто использовалась схема с пятью защитниками, они пропустили за 22 тура 41 мяч.

«Краснодар» за последние пять туров в чемпионате России проиграл только «Локомотиву» (2:3). Также «быки» сыграли вничью с «Торпедо» (2:2). Победили они «Динамо» (3:1), «Химки» (6:0) и «Пари Нижний Новгород» (3:1).

Кроме того, чёрно-зелёные добыли путёвку в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «Ахмат» (3:0) и «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3). Бросается в глаза большое количество забитых краснодарцами мячей. За эти семь игр они забили целых 20 голов в основное время.

В первую очередь за хорошие результаты стоит отдать должное Владимиру Ивичу. Сербский специалист стал главным тренером «Краснодара» этой зимой. Он довольно быстро освоился и поставил чёрно-зелёным отличный остроатакующий футбол. Заметно прибавил при нём Никита Кривцов.

В последних шести матчах (два в Кубке и четыре в РПЛ) 20-летний полузащитник забил шесть мячей. Также солидный прогресс заметен в игре Джона Кордобы и других легионеров «Краснодара». За счёт хороших итогов клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущего на пятом месте «Ахмата» составляет всего одно очко.

Несмотря на то что грядущая встреча пройдёт в Сочи, «Краснодар» выглядит фаворитом. На последнем отрезке сезона у него всё получается. В будущем, правда, чёрно-зелёные могут лишиться Матвея Сафонова. По информации СМИ, на него положил глаз лидирующий «Зенит». Впрочем, сейчас голкипер в составе «быков», а также в отличной форме.

Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов.

«Сочи» на протяжении всего сезона очень нестабилен. К тому же для Хохлова матч станет первым у руля сочинцев. А, как водится, первый блин часто получается комом. Предлагаем поставить на победу «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.80. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 апреля 2023 года

Отставка Бердыева не предвещает для «Сочи» ничего хорошего. Новый наставник обладает лишь негативным тренерским опытом. Да и частые смены специалистов наверняка отразятся на и без того плохом моральном духе команды. «Краснодар» на фоне сочинцев выглядит в разы предпочтительнее. Под руководством Ивича у него заметно возросла атакующая мощь, а также улучшился тонус игроков. Три из четырёх последних очных встреч закончились победами «быков». Думается, в этот раз будет так же.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 3.80.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

Мбаппе пообещал выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Сперцян: Фабрицио Романо мне ещё не писал в соцсетях.

Митрюшкин: футболисты «Химок» привыкли к увольнениям тренеров.

Месси часто говорит Хави о желании вернуться в «Барселону».