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Букмекерская компания Winline обновила арену хоккейного клуба «Ак Барс», что нового

«Стадик на прокачку»! Winline обновил арену «Ак Барса»
Пётр Кондаков
Winline обновил арену «Ак Барса»
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На «Татнефть-Арене» стало по-настоящему уютно!

Букмекерская компания Winline и хоккейный клуб «Ак Барс» в рамках своего сотрудничества заметно обновили «Татнефть-Арену» — домашний стадион казанского клуба. Уже совсем скоро «Ак Барс» начнёт сражаться за Кубок Гагарина с московским ЦСКА. Болельщики казанского клуба смогут оценить все изменения уже с 17 апреля, а пока букмекер рассказал о нововведениях с помощью видеоролика в стиле знаменитой передачи «Тачка на прокачку».

В первую очередь изменения коснулись стен. Яркие элементы айдентики Winline удачно сочетаются с фирменным стилем клуба. В новом дизайне «Татнефть-Арена» заиграла новыми красками!

Кроме того, Winline и «Ак Барс» добавили шоу и развлечения в атмосферу «Татнефть-Арены». По сюжету ролика, эту идею им подсказал легендарный хоккеист казанского клуба Данис Зарипов. Теперь в фойе болельщики смогут принять участие в различных челленджах. А еще выиграть клубный мерч и джерси любимых хоккеистов в конкурсах от Winline.

Изменения коснулись и чаши арены. Winline и «Ак Барс» изменили входную группу и борты чаши. Часть кресел заменили, а все сиденья теперь в мягких чехлах.

Миссия Winline — развитие спорта. Чем ярче и зрелищнее событие — тем оно интереснее людям. Нужно понимать, что спортивная часть — это главная, но все же не единственная составляющая приятного досуга на арене. Тёплая и уютная атмосфера, вовлечённость в происходящее, хороший сервис — всё это усиливает интерес болельщиков к спортивным событиям. Winline вместе со своими партнёрами делает спорт ярче.

Стадион «Ак Барса» официально прокачан! Но на самом деле всё только начинается. 17 апреля в Казани стартует финал Кубка Гагарина, в котором сразятся «Ак Барс» и ЦСКА. Наслаждайтесь игрой на обновлённой арене!

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Заглавное фото: photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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