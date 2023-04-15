Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.1: Абаскаль выдыхает, Талалаев вылетает

15 апреля стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак»

«Торпедо» имеет мало шансов на спасение сезона, ведь в оставшихся играх чемпионата у них только один сопоставимый по силам соперник – «Химки». Тем удивительнее решение руководства клуба пригласить в Москву испанского тренера Жозепа Клотета. Его имя мало что говорит российским любителям футбола, ведь он никогда не тренировал в больших клубах, хотя в свои 45 лет он сменил много мест работы. И это настораживает – уроженец Барселоны нигде не задерживался дольше одного года.

Первые два матча Клотета у руля «Торпедо» сложились по-разному. Сначала автозаводцы чуть не отобрали очки у «Ростова», который большую часть матча играл в меньшинстве. Однако подопечные Валерия Карпина не дали сопернику выравнять положение ни при цифрах 1:0 на табло, ни когда счёт стал 2:1.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Следующая встреча с «Факелом» принесла «Торпедо» первую за 12 официальных матчей победу. Здесь мы выносим за скобки игру с «Нижним Новгородом», три очка за которую «Торпедо» получило путём технической победы. На самом деле встреча завершилась со счётом 1:1. Более двух мячей за игру «Торпедо» забило всего лишь второй раз за последние 15 матчей.

«Спартак» также тренирует испанский тренер. Гильермо Абаскаль пережил очень насыщенную неделю. Сначала стал свидетелем боевой ничьей со счётом 3:3 в дерби с московским «Динамо», затем женился, а потом отметил свой 34-й день рождения. Игра с «Динамо» стала первой за пять встреч, в которой «Спартак» забил более одного мяча. Однако болельщикам и руководству нужны победы – их у «Спартака» не было уже больше месяца. Последние пять официальных матчей принесли три ничьих и два поражения.

Рекомендуем зайти на победу гостей с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Химки»

«Крылья Советов» в матче предыдущего тура прервали безвыигрышную серию, которая затянулась на семь матчей. Удачным оказался выезд в Сочи, где была одержана победа со счётом 2:1. Наконец-то самарской команде удалось преодолеть полосу неудач, ведь в отдельных матчах они заслуживали большего, чем ноль или одно очко или вылет из Кубка России. Команда перед выездом даже сходила в церковь.

Однако подобные меры будут лишними, ведь «Химки» можно побеждать и без божьей помощи. Подмосковная команда проиграла 14 из 18 последних матчей чемпионата России, пропуская в среднем 2,61 гола за игру. 2023 год начался для «Химок» ничьей ещё с одним аутсайдером «Факелом» (1:1), но следующие четыре игры принесли четыре поражения с общим счётом 2:13.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Посла матча с «Краснодаром» в отставку был отправлен Спартак Гогниев, но это не решит проблем команды. Андрей Талалаев стал фактически пятым тренером за сезон в «Химках», если считать всех исполняющих обязанности. При этом для самого Талалаева «Химки» — это уже третья команда, которую он тренирует в текущем чемпионате.

«Химки» пять раз гостили в Самаре и не смогли забить здесь ни одного гола. Три из четырёх последних матчей «Крылья Советов» выиграли со счётом 3:0. Это примерно отражает текущее соотношение сил команд. Стоит зайти на победу «Крыльев» с форой (-1.5) за 2.35.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА

«Урал» перестал демонстрировать прежнюю стабильность. Команда Виктора Гончаренко ударно начала вторую половину сезона, продлив победную серию до 14 игр, однако с середины марта стала сыпаться. За месяц екатеринбуржцы провели четыре матча и довольствовались хоть и сенсационной, но единственной победой в Кубке России над «Спартаком» (2:1).

Календарь, конечно, не позволяет «Уралу» расслабляться в чемпионате, ведь в трёх последних турах пришлось сыграть с «Зенитом», «Динамо» и «Ахматом». Ни в одном из этих матчей хозяева не были фаворитами, однако проблема в том, что никому из соперников они не смогли даже забить. Гончаренко важно привести в чувство своё нападение, если он действительно рассчитывает раздобыть очки в игре с бывшим клубом. Но пока шансов на успех не так много, армейцы набрали мощный ход.

Подопечные Владимира Федотова не проигрывают в шести матчах подряд, а в пяти из них не пропустили ни одного мяча. Совершенно неудивительно, что у москвичей лучшая оборона РПЛ после лидера – пропустили всего 20 голов, и все в первом круге. Сейчас ЦСКА тоже будет играть осторожнее, ведь впереди игра в Кубке России также с «Уралом». Гости постараются выиграть на классе. Основной ставкой возьмём «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.92.

Экспресс на матчи 15 апреля

Ставка 1: победа «Спартака» над «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка 2: победа «Крыльев Советов» над «Химками» за 2.35.

Ставка 3: обе забьют – нет в матче «Урал» — ЦСКА за 1.92.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.35 Х 1.92 = 10.1.

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