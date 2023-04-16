Как добиться успеха с экспресс-ставкой

Не существует волшебной формулы, позволяющей мгновенно стать успешным игроком в экспресс-ставках. Опытные и успешные игроки собрали работающие советы новичкам, которые любят собирать в купон несколько маркетов.

Знать вид спорта

Хорошее знание вида спорта, на который игрок делает ставки, всегда полезно. Перейти к ставкам на другие виды спорта можно со временем и достаточным опытом. На начальном этапе лучше ставить на знакомые дисциплины.

Использовать доступные данные

Наличие большого количества статистических данных невероятно ценно при размещении ставки. Наличие информации о текущей форме команд, списке травмированных игроков, истории личных встреч с определённым соперником и лучшем бомбардире принесёт пользу при составлении экспресса.

Плюсы и минусы экспресс-ставок

Ставки экспресс имеют положительные отрицательные стороны, о которых всегда следует помнить при размещении пари.

Плюсы экспресс-ставок

Многие букмекерские конторы предлагают страховку купона на случай, если один из матчей отменят или пользователь совершит одну ошибку при прогнозировании.

Некоторые букмекеры не зачисляют страховку на основной игровой счёт, но предлагают клиентам ту же сумму в качестве бесплатной ставки. Фрибет нужно использовать в течение определённого периода времени после получения для игры в БК. Полный перечень бонусов и акций букмекерских контор Казахстана можно найти здесь.

Минусы экспресс-ставок

Ставки экспрессом — сложный вид пари. При прогнозировании нескольких исходов в матче игрок повышает шанс проиграть. Всегда сложно выиграть каждую из игр в купоне.

Для заключения успешных ставок экспрессом пользователю необходимо уделить время тщательному анализу, отслеживанию спортивных новостей и знакомству с прогнозами ведущих спортивных аналитиков. Ставки на удачу не действуют в отношении комбинированных купонов.