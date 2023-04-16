Игра на маркетах с низким риском — более безопасный способ.

С какой ставкой легче всего выиграть?

Известное выражение «букмекер никогда не выходит из бизнеса» может быть правдой из-за слепых ставок большинства бетторов.

Повысить шансы на выигрыш можно, если следовать отличным от большинства игроков на ставках путём.

Как определить лёгкую ставку?

Лёгкая ставка – не гарантированный способ обыграть букмекерские сайты, такой как пакетные ставки или арбитражные возможности. Лёгкая ставка – пари, которое обеспечит наибольшую вероятность точности выбора.

Лёгкие ставки всё равно несут риски и не гарантируют игроку прибыль. Минимизировать потери можно с бесплатными пари на фрибеты букмекеров. Удачный прогноз принесёт пользователю прибыль на основной счёт.

Ставка «Двойной шанс»

Букмекеры предлагают рынок ставок на двойной шанс. Маркет не отличается от обычной ставки на результат матча. Вместо того чтобы прогнозировать результат – выигрыш, проигрыш или ничью, можно поставить на два исхода матча.

Ставка П1хП2 предполагает три возможных исхода игры:

победа хозяев (П1);

ничья (x);

победа гостей (П2).

Ставка на двойной шанс означает, что можно поставить на то, что команда хозяев выиграет или сыграет вничью, или команда гостей выиграет или сыграет вничью.

Пример ставки с двойным шансом

На матч «Ливерпуль» — «Челси» букмекер распределил коэффициенты:

победа «Ливерпуля» – 1.83;

победа «Челси» – 4.30;

ничья – 3.70.

Если беттор считает, что «Ливерпуль» может сыграть вничью или выиграть на выезде, можно поставить на один из выбранных результатов в линии БК. Ставка проиграет, если матч закончится с результатом, отличным от прогноза игрока.

Если поставить на победу или ничью «Челси» по ставке двойной шанс с котировкой 2.00, при любом исходе пользователь выиграет пари.

Больше или меньше голов

Букмекерские конторы предлагают рынок ставок на больше или меньше голов для футбольных матчей. Суть ставки – пари на больше или меньше голов в матче, чем указано в прогнозе.

Пример ставок на голы больше/меньше

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» в АПЛ.

Коэффициенты в линии:

Тотал Больше 2.5 мяча – 1.53;

Тотал Меньше 2.5 мяча – 2.20.

Вероятность того, что в матче будет забито менее 2.5 мяча, немного ниже, чем вероятность, что будет забито более 2.5 мяча.

Ставка в 1000 тенге на каждый исход потенциально может принести прибыль в размере:

ТБ 2.5 мяча — 530 тенге;

ТМ 2.5 мяча — 1200 тенге.

Букмекеры предлагают клиентам различные варианты ставок на тотал больше/меньше. Например, в матче «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» можно найти варианты:

ТМ 0.5 мяча – 11.00;

ТБ 0.5 мяча – 1.05.

Для победы со ставкой тотал больше 0.5 мяча достаточно одного забитого гола, что объясняет низкий коэффициент – ставка в 1000 тенге принесёт только 50 тенге чистой прибыли. Ставка на ТМ 0.5 мяча принесёт прибыль в размере 11 000 тенге, если матч закончится без забитых голов.

Ставки на перерыв

Ставки на перерыв – вариант для быстрого расчёта пари. Букмекер рассчитает ставку через 45 минут после начала первого тайма, а не после 90-минутного матча.

Ставки на перерыв включают в себя почти все рынки, доступные в режиме полного времени:

какая команда выиграет тайм;

закончатся ли 45 минут вничью;

статистика команд и игроков;

тоталы, форы и другие маркеты.

В большинстве матчей в первом тайме, скорее всего, не будет забито более четырёх голов, что делает более вероятной ставку тотал меньше 4.5 мяча вместо полного исхода.

Если игрок предпочитает медленно и стабильно зарабатывать на ставках на футбол, простые ставки – вариант для стратегии.

В ставках на футбол всегда есть риск и выигрыш. Игра на маркетах с низким риском – более безопасный способ делать ставки и в долгосрочной перспективе позволяет беттору выйти в плюс.