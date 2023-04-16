ЦСКА — «Локомотив-Кубань», второй матч. Швед полон энергии

17 апреля состоится второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.08. Успех краснодарцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 7.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 17 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» будет результативным: тотал больше 169.5 очка идёт за 1.78, а тотал меньше 169.5 очка — за 1.97. Заключить пари на то, что краснодарцы не проиграют в первой половине матча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (17.04.2023)

Недавно отгремел Кубок России по баскетболу. Настала пора плей-офф Единой лиги ВТБ. На 17 апреля запланирован второй матч 1/2 финала. На стадионе «Мегаспорт» в Москве померяются силами ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 20:00 мск.

Набранный ЦСКА тонус очень впечатляет. За 36 матчей в текущем сезоне Единой лиги ВТБ он потерпел всего лишь два поражения. Сначала москвичи уступили «Зениту» (86:90), а затем проиграли УНИКСу (104:112 ОТ). Также они обыграли в дополнительное время УНИКС (95:93 ОТ).

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Во всех остальных встречах подопечные опытного Эмила Райковича одержали победы, порадовав болельщиков результативностью. За этот период времени они набрали целых 3437 очков — больше всех. 437 из них записал на свой счёт отвечающий за креативность армейцев защитник Алексей Швед.

Стоит отметить, что солидную часть сезона, в том числе матчи 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Автодором», Швед пропустил из-за травмы. Оправился от повреждения он как раз к первой игре 1/2 финала ВТБ Единой лиги с «Локомотивом-Кубань», который был посвящён столетию ЦСКА.

Выступил результативный защитник не лучшим образом, в частности из-за персональной опеки соперника. Разницу сделал другой лидер москвичей — Никола Милутинов. Он набрал 24 очка, а также обеспечил своей команде практически двукратное преимущество на подборе.

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Впрочем, «Локомотив-Кубань» был очень близок к тому, чтобы одержать победу во встрече с ЦСКА. Краснодарцы провели один из лучших матчей в сезоне. Большую часть игры они вели в счёте. Лишь в концовке армейцам удалось отыграться и за счёт большего количества опыта вырвать победу.

В послематчевом интервью защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко заявил о том, что испытал неприятное дежавю. Баскетболист отметил, что в прошлом году в первом полуфинальном матче его команда идентичным образом проиграла ЦСКА. Второй матч, кстати, закончился уверенной победой москвичей.

Скорее всего, в этот раз будет так же. Тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич с энтузиазмом высказывался о грядущем матче. Он поделился мнением, что нашёл то, что позволяет играть против армейцев. Однако расклад сил в целом не на стороне его подопечных.

Во всех шести последних очных встречах армейцы выиграли, набрав в четырёх из них более 93 очков. Дополнительное преимущество даёт им поддержка домашних трибун. На своей площадке ЦСКА проиграл только один матч в этом сезоне. Во всех остальных встречах он побеждал.

Эмил Райкович наверняка сделает выводы из первой игры и лишит соперника сильных сторон. Северомакедонский специалист в недавнем интервью заявил, что нужно как можно лучше подготовиться к матчу с «Локо». Он подчеркнул, что нельзя позволять сопернику чувствовать себя комфортно.

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С возвращением Шведа в состав армейцы стали сильнее. В первом матче результативный защитник вспоминал, как играть. Во втором он наверняка выступит в разы лучше и поможет своей команде добыть уверенную победу. Предлагаем проверить ИТБ1 92.5 очка за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 17 апреля 2023 года

У ЦСКА гораздо лучше результаты на дистанции. Плюс оправился от травмы один из ведущих игроков. В дальнейшем он наверняка будет прибавлять. Второй матч вряд ли получится столь же насыщенным на события. Армейцы знают, чего ожидать от «Локомотива». У них сильнее состав и больше опыта. Скорее всего, повторится прошлогодняя история. Железнодорожники потратили много сил и концентрации на первый матч. Думается, второй им не удастся провести в том же темпе. История последних очных встреч и то, что матч состоится в Москве, также свидетельствует не в пользу краснодарцев.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 92.5 очка за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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