Экспресс на футбол с коэффициентом 11.23: Семак и Артета приблизят чемпионство

Карпин утратит шансы в гонке за чемпионство, а в АПЛ лондонцы лишь упрочат свои позиции.

Заканчиваются выходные, а это значит, что скоро футбол возьмёт небольшой перерыв. Однако 16 апреля в воскресенье пройдёт немало интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат»

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

С сентября «Ахмат» стабилен. Ещё ни разу команда Сергея Ташуева не проиграла хотя бы два матча подряд. Сейчас у гостей лучший отрезок в сезоне, ведь они не терпят поражений уже три тура. Важно отметить, что за это время клуб из Грозного потерял лишь два очка, не сумев забить «Спартаку» (0:0).

Тем не менее гораздо важнее, что он вновь стал демонстрировать качественную игру у своих ворот, ведь за этот отрезок «Ахмат» не пропустил ни одного мяча. Более того, за пять последних матчей РПЛ больше одного гола ему не смог забить никто, а минимальное поражение от «Локомотива» (0:1) нельзя назвать однозначным по игре. «Факел», в свою очередь, начал вторую половину сезона крайне неудачно, всерьёз подпортив своё турнирное положение.

Тюкавин заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Зенита.

В пяти матчах всего одна ничья с проблемными «Химками» (1:1), что можно назвать провалом, а также победа над нестабильным «Сочи». Однако проигрывали воронежцы без шансов не только лидерам «Спартаку» и ЦСКА, но и одному из конкурентов в борьбе за выживание — «Торпедо» (0:2). Хозяева разучились добывать очки в важных играх. Не смогут они удивить и на сей раз. Возьмём победу «Ахмата» с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Минувшая игра в Оренбурге обернулась для Валерия Карпина потерей двух важных очков. Местный клуб удержал в матче с «Ростовом» ничью (2:2). Встреча прошла в жёсткой борьбе, и эмоции у футболистов и тренеров били через край. Шесть предупреждений от арбитра получили игроки «Ростова», а компанию им составил главный тренер. За такое неподобающее поведение клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кипели страсти и на стадионе «РЖД Арена», где «Локомотив» принимал «Зенит». В центре внимания снова оказался Дзюба, но на этот раз отметиться точным ударом ему не удалось. Подопечные Сергея Семака выиграли со счётом 2:1. Голы записали в актив Вендел и Кассьерра. После победы «Зенит» увеличил отрыв от преследователей до девяти очков.

«Химки» оспорят удаление Талалаева в матче с «Крыльями Советов».

«Зенит» уже доказал, что умеет правильно настраиваться на ответственные матчи. Такой будет встреча с «Ростовом», ведь подопечные Карпина рассчитывают на чемпионство. Даже на выезде Семак найдёт способ обыграть команду, которая иногда нестабильна. Предлагаем ставку на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Прогноз на матч АПЛ «Вест-Хэм» — «Арсенал»

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вест Хэм» последние два месяца активизировался. На отрезке в десять последних туров «молотобойцы» четыре раза победили, и три встречи завершились ничейным результатом. В остальных трёх матчах они проиграли. Подопечные Дэвида Мойеса смогли выбраться с подвала турнирной таблицы, переместившись на 14-ю строчку турнирной таблицы. Лишь три очка отделяет команду от зоны вылета, поэтому расслабляться ещё рано.

«Арсенал» нацелился на чемпионский титул. После перерыва на ЧМ-2022 подопечные Микеля Артеты лишь раз дали повод усомниться в своих турнирных амбициях, когда в начале февраля потеряли восемь очков в трёх турах. Они продемонстрировали ментальную устойчивость и быстро вернулись на победную тропу. В восьми последних турах «канониры» семь раз победили, и одна встреча завершилась ничейным результатом — с «Ливерпулем» (2:2).

Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.

Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 1.95. Вряд ли у Артеты возникнут хоть какие-то проблемы в игре с «молотобойцами», выбравшими Лигу конференций.

Экспресс на матчи 16 апреля

Ставка 1: победа «Ахмата» над «Факелом» за 2.40.

Ставка 2: победа «Зенита» над «Ростовом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Ставка 3: победа «Арсенала» над «Вест Хэм» с форой (-1) за 1.95.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.40 Х 1.95 = 11.23.

Слуцкий: отставание «Спартака» от «Зенита» в 12 очков слишком критично.

Тюкавин: считаю Захаряна самым талантливым игроком России.

Смородская: «Зенит» заслуженно доминирует в РПЛ.

Андрей Аршавин: «Ростов» уже прыгает выше головы.