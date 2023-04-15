«Вест Хэм» — «Арсенал». Зинченко возьмёт себя в руки

Слезами Александр не поможет Артете. Надо исправляться и укреплять позиции в чемпионской гонке.

16 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Артеты: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 16 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют «молотобойцы», сыграет коэффициент 1.58. Гол «канониров» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» (16.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала еврокубков. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ на 16 апреля запланированы две встречи 31-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Олимпийский» в Лондоне местный «Вест Хэм» примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Относительно минувшего сезона «Вест Хэм» очень сильно регрессировал. Клуб приобрёл множество дорогостоящих новобранцев, но Дэвиду Мойесу оказалось не по силам грамотно встроить их в свою систему и поставить качественный командный футбол. Летом наставник, скорее всего, будет уволен.

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«Молотобойцы» располагаются лишь на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За 29 туров в АПЛ они одержали лишь восемь побед, причём почти все они были добыты в матчах с явными аутсайдерами. Также «Вест Хэм» шесть раз сыграл вничью. Всё остальное — поражения.

За этот период времени «молотобойцы» пропустили 39 мячей. Сами забили только 27. Безусловно, большую часть сил они бросили на то, чтобы преуспеть в Лиге конференций. И до 1/4 финала подопечные Мойеса добралась без каких-либо проблем, обыграв ряд уступающих им по силе соперников.

Однако в первом матче 1/4 финала турнира «Вест Хэм» основным составом не сумел обыграть располагающийся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Гент» (1:1). Более того, «молотобойцы» чудом избежали поражения. Соперник нанёс аж в пять раз больше ударов и выиграл по владению мячом. Его попросту подвела реализация.

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Сдаётся, «Арсенал» может рассчитывать на разгромную победу. На протяжении всего текущего сезона он демонстрирует потрясающий доминирующий футбол и стабильно выигрывает. За 30 туров в АПЛ «канониры» потерпели только три поражения и четыре раза сыграли вничью. Во всех остальных играх побеждали.

За этот отрезок времени подопечные Микеля Артеты забили 72 мяча. Сами пропустили только 29. Дополнительный стимул им придаёт чемпионская гонка с «Манчестер Сити». Отрыв от «горожан» довольно большой — шесть очков. Однако у соперника есть матч в запасе. Сбавлять обороты нельзя ни в коем случае.

Тем обиднее для «Арсенала» потеря очков во встрече с «Ливерпулем» (2:2) в матче последнего тура АПЛ. «Канониры» упустили комфортное преимущество в два мяча. Причём последний гол пропустили на 87-й минуте. Досадную ошибку, которая привела к такому результату, совершил Александр Зинченко.

Украинца издевательски обыграл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Затем англичанин выполнил точную подачу, которую превратил в гол его сокомандник Роберто Фирмино. После замены на 88-й минуте раздосадованный Зинченко расплакался на скамейке запасных.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал Зинченко за такое поведение. Он отметил, что никогда не видел, чтобы футболист плакал на скамейке запасных. Реакция украинца и вправду удивляет. Слезами делу не поможешь. Необходимо исправляться и укреплять позиции в чемпионской гонке.

«Вест Хэм» является довольно удобным соперником для «канониров». Несмотря на то что встреча состоится на домашнем стадионе «молотобойцев», подопечные Артеты выглядят явными фаворитами. Поставить на их победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55.

В шести из семи последних очных встреч «канониры» побеждали. Незадолго до ничьей с «Ливерпулем» они разгромили на выезде «Фулхэм» (3:0), а также уверенно обыграли «Кристал Пэлас» (4:1) и «Лидс» (тоже 4:1). Результативность и красивая доминирующая игра подопечных Артеты поистине впечатляют. Думается, они без особых проблем победят «Вест Хэм».

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Вызывают вопросы как игра, так и настрой «молотобойцев». По некоторой информации, их многолетний лидер Деклан Райс планирует летом покинуть команду. Судя по всему, он попросту устал тащить команду и бесконечно терпеть неудачи. На замену хавбеку клуб планирует приобрести Коннора Галлахера или Калвина Филлипса.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» 16 апреля 2023 года

Нынешний «Вест Хэм» даже на домашнем стадионе не представляет серьёзной угрозы для «Арсенала». Он очень нестабилен. «Молотобойцы» демонстрируют невнятный футбол и часто проигрывают, по многу пропуская. Думается, сверхмотивированные борьбой с «Манчестер Сити» за чемпионство «канониры» в этот раз не упустят победу. С результативностью у них полный порядок. Ждём, что подопечные Артеты выиграют с перевесом как минимум в два мяча.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за коэффициент 2.55.

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