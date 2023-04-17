«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Роналду решает всё!

18 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30. Успех «Аль-Хиляля» оценён экспертами в 2.05. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 18 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.25.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (18.04.2023)

Позади 24 тура чемпионата Саудовской Аравии. На 18 апреля запланирована встреча 25-го тура. На стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В последних девяти турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выступил не лучшим образом. Он добыл лишь четыре победы, причём почти все они были одержаны в матчах с аутсайдерами. Обыграл клуб «Аль-Таавун» (4:0), «Аль-Иттифак» (3:0), «Аль-Халидж» (2:0) и «Аль-Фейху» (тоже 2:0).

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Вничью подопечные Рамона Диаса сыграли с «Аль-Вахдой» (3:3) и «Аль-Таи» (2:2). Уступили они «Аль-Фатеху» (0:1), «Аль-Шабабу» (0:3) и замыкающему турнирную таблицу «Аль-Батину» (0:1) во встрече последнего тура. Из-за неудач клуб спустился на четвёртое место в турнирной таблице.

У «Аль-Хиляля» отчётливо прослеживаются проблемы с реализацией моментов. Во всех этих встречах они выиграли по владению мячом и нанесли гораздо больше ударов, чем соперники. Тем не менее большая часть ударов улетела мимо.

Во встрече с «Аль-Батином», например, подопечные Диаса нанесли целых 25 ударов, но лишь три из них угодили в створ. Любопытно, ведь за «Аль-Хиляль» выступают несколько футболистов, которые когда-то играли в составах топовых европейских команд. В числе таковых экс-нападающий «МЮ» Одион Игало и бывший нападающий «Порту» Мусса Марега.

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У «Аль-Насра» успехи во второй половине сезона лучше, чем у «Аль-Хиляля». За последние восемь туров в чемпионате Саудовской Аравии он проиграл только «Аль-Иттихаду» (0:1), причём на выезде. Также была ничья с «Аль-Фейхой» (0:0).

Во всех остальных матчах клуб одержал победы. За этот отрезок времени он забил целых 19 мячей. 10 из них записал на свой счёт Криштиану Роналду. Также он отметился двумя голевыми передачами. Знаменитый португалец набрал очень хорошую форму.

Всё бы ничего, но после ничьей в матче последнего тура с «Аль-Фейхой» руководство «Аль-Насра» довольно неожиданно приняло решение отправить в отставку Руди Гарсию. По некоторой информации, тренером были недовольны некоторые игроки, в том числе Роналду. Хотя португалец позднее заявил о том, что был рад поработать с французским специалистом, и пожелал ему всего наилучшего в будущем.

Главными кандидатами на должность являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью. Их предложил как раз Роналду. Сообщается, что, если с ними у «Аль-Насра» не получится согласовать переход француза или португальца, клуб попробует назначить тренера «Фенербахче» Жорже Жезуша или экс-наставника «Ривер Плэйт» Марсело Гальярдо.

Так или иначе, у «Аль-Насра» гораздо лучше результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции. История с тренером вряд ли сразу отразится на клубе. За 23 тура в чемпионате Саудовской Аравии он уступил лишь два раза. Также было пять ничейных результатов. Всё остальное — победы.

Отставание «Аль-Насра» от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет всего три очка. Мотивации у него наверняка хоть отбавляй. Поставить на победу клуба Роналду можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. «Аль-Хилялю» в последнее время сильно не хватает качества как в защите, так и в атаке.

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К слову, в будущем «лидеры» планируют подписать двух звёздных игроков «ПСЖ» — Лионеля Месси и Серхио Рамоса. По некоторой информации, им уже сделали предложения, пообещав огромную зарплату. Рамосу — € 30 млн в год, а Месси и вовсе € 400 млн. С ними у «Аль-Хиляля» шансы обыграть Роналду были бы гораздо выше.

Прогноз и ставка на матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 18 апреля 2023 года

«Аль-Хиляль» плохо сыграл в последних девяти турах чемпионата Саудовской Аравии, хотя уровень большей части соперников был совсем невелик. У него отчётливо проглядываются проблемы с завершением. Несмотря на увольнение главного тренера, «Аль-Наср» выглядит фаворитом. Скорее всего, Криштиану Роналду вновь порадует результативностью. Чемпионская гонка с «Аль-Иттихадом» служит для португальца и его команды дополнительной мотивацией.

Ставка: победа «Аль-Насра» за коэффициент 3.30.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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