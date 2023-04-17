«Даллас» — «Миннесота», первый матч. Капризов оступится

18 апреля состоится первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Уайлд» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 18 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» (18.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 18 апреля запланировано четыре матча 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между «Далласом» и «Миннесотой», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Даллас» в этом сезоне показал весьма впечатляющие результаты. Клуб закончил регулярный чемпионат на четвёртой строчке Запада, набрав 108 очков за 82 встречи. Под занавес сезона команда шла с серией из шести побед. Всего за девять последних встреч было одно поражение. «Старз» успели обыграть «Вегас» (2:1 Б), но проиграли «Колорадо» (2:5). Остальные соперники были из нижней части таблицы.

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Перед плей-офф у команды травмированных игроков нет. В составе есть Джейсон Робертсон с 46 голами в 82 встречах — лучший снайпер команды и бомбардир со 109 очками. При этом ещё сразу четыре игрока набрали 70+ очков за сезон: Джейми Бенн — 79 очков, Джо Павелски — 77 очков, Роопе Хинц — 75 и Миро Хейсканен с 73 очками.

Миро побил рекорд принадлежащий Сергею Зубову по очкам за сезон среди защитников «Далласа». Евгений Дадонов после перехода из «Монреаля» набрал 15 очков за 23 встречи. В последней игре в регулярном чемпионате с «Сент-Луисом» (1:0) он сделал голевую передачу.

«Миннесота» под занавес регулярки немного сбавила обороты. За семь последних игр было лишь две победы, при пяти поражениях, три из которых в основное время. Однако есть и хорошая новость, Кирилл Капризов снова в составе и уже набрал очко. Однако в последнем матче чемпионата он участия не принимал.

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«Миннесота» проиграла накануне «Нэшвиллу» (3:4 ОТ). Фредерик Годро отметился дублем. Он установил личный рекорд по голам в сезоне. Клуб закончил регулярку на шестой строчке Запада, набрав 103 очка. Однако концовка сезона получилась смазанная, что покажет плей-офф?

Есть Мэтт Болди, который был лидером пока Кирилл отсутствовал из-за травмы. У него 63 очка за 81 встречу. Лучший же бомбардир и снайпер — Кирилл Капризов с 40 голами и 75 очками за 67 игр. Матс Цуккарелло же набрал 67 очков, но три последних матча в регулярке оставался в тени. Это плохо, ведь у «Далласа» основные лидеры и звёзды стабильны.

Плюс разница шайб у «Миннесоты» 246-225, а у «Старз» — 285-218. В защите соперники особых проблем не испытывают, но в нападении лучше чувствуют себя хозяева. При этом в четырех очных играх сезона «дикари» выиграли дважды в овертайме, а «Старз» дважды в основное время с одинаковым счётом 4:1. Победы были как дома, так и в гостях.

Однако, что хозяева дома одержали 22 победы за 41 встречу, что гости на выезде одержали 21 победу за 41 матч. По составу и опыту «Миннесота» уступает, хоть и есть Марк-Андре Флёри, но у него 90,8% отражённых бросков и в среднем пропускает больше двух шайб за матч.

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Неплохому нападению хозяев это на руку. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60. У команд есть кому решать исход матча, но у гостей основной звездой и лидером является Кирилл Капризов, когда у «Далласа» звёзд и опытных игроков больше. Это может сыграть немаловажную роль.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» 18 апреля 2023 года

«Даллас» отменно провёл концовку чемпионата и дома проблем нет. У «Миннесоты» же последние матчи не задались и в гостях не всё хорошо. Плюс по составу и опыту гости проигрывают сопернику. У «Далласа» же поддержка трибун и весьма неплохое нападение. К обороне гостей до сих пор остаются вопросы. Поэтому остановимся на победе «Далласа» через тотал больше.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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