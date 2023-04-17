«Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор». Оздоев радует владельцев

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18 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фатих Карагюмрюк» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Умраниеспора» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор» 18 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор» (18.04.2023)

Турция - Суперлига. 30-й тур 18 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК Фатих Карагюмрюк Стамбул Не начался Умраниеспор Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади 29 туров турецкой Суперлиги. 18 апреля состоится шесть встреч 30-го тура. В одной из них на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле померяются силами «Фатих Карагюмрюк» и «Умраниеспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

За последние 12 туров в чемпионате Турции «Фатих Карагюмрюк» потерпел всего лишь одно поражение — во встрече с располагающимся на втором месте в турнирной таблице «Фенербахче» (1:2). Также он шесть раз сыграл вничью, в том числе с «Бешикташем» (1:1) и «Истанбул Башакшехир» (2:2).

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Во всех остальных матчах подопечные легендарного Андреа Пирло одержали победы. За эти 12 туров они забили 28 мячей. Пять из них записал на свой счёт бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Результативность хавбека возросла потому, что он стал играть ближе к чужим воротам.

Именно за счёт отменно поставленной игры в нападении «Фатих Карагюмрюк» сумел добыть столь впечатляющие результаты и подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отставание от идущего на восьмом месте «Коньяспора» составляет два очка. При этом у подопечных Пирло есть игра в запасе.

«Умраниеспор», в свою очередь, в последних 10 турах в турецкой Суперлиге добыл только две победы, причём одна из них — техническая. Также он сыграл вничью с «Адана Демирспор» (1:1), «Касымпашой» (1:1) и «Коньяспором» (2:2).

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Обусловлены результаты банальной нехваткой ресурсов. Суть в том, что в прошлом сезоне «Умраниеспор» выступал во втором по значимости дивизионе Турции. Заняв по его итогам второе место, он впервые в истории вышел в элиту.

«Умраниеспор» является одним из главных претендентов на вылет. Клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ключевой проблемой команды является ненадёжная линия обороны. В 27 турах пропущено 48 мячей. Забито только 36.

Вероятно, «Фатих Карагюмрюк» победит и голов будет много. П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. За 26 туров подопечные Пирло тоже пропустили немало — 49 мячей. Сами они забили целых 53 гола. Больше только у «Фенербахче» и «Галатасарая».

Плохо для «Фатих Карагюмрюк» лишь то, что в ближайшем будущем наставник может покинуть команду. Сообщается, что итальянец имеет на руках предложение от «Трабзонспора». По некоторой информации, он дал предварительное согласие, но попросил некоторое время на то, чтобы принять финальное решение.

Кстати, недавно спортивный директор клуба Мурад Акын заявил, что не рассматривает вариантов расставания с Магомедом Оздоевым. Акын отметил, что у команд из Турции и Европы есть заинтересованность в трансфере россиянина. Однако также он подчеркнул, что Оздоев является очень важным игроком. Отпускать его летом нынешний клуб не собирается.

Прогноз и ставка на матч 30-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Умраниеспор» 18 апреля 2023 года

«Фатих Карагюмрюк» добыл очень хорошие результаты в последних 12 турах, порадовав красивым футболом и большим количеством забитых мячей. Если Пирло решит сменить команду, то сделает это на хорошей ноте. «Умраниеспор» является одним из главных аутсайдеров турецкой Суперлиги. Он очень много пропускает и часто проигрывает. Вывод напрашивается сам собой.

Ставка: победа «Фатих Карагюмрюк» и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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