«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз». По очереди

18 апреля 2023 года состоится матч 1/8 финала плей-офф НБА «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Уорриорз» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Кингз» оценены в 2.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НБА «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» 18 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» получится результативной: тотал больше 239.5 очка котируется за 1.85, а тотал меньше 239.5 очка оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что основное время закончится вничью, принимаются за 14.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч НБА «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» (18.04.2023)

«Голден Стэйт Уорриорз» встречается с «Сакраменто Кингз» во второй игре первого раунда плей-офф НБА. Первая встреча была похожа на классику баскетбола. После первой половины «Сакраменто» уступал шесть очков, а в какой-то момент отставал на 10. Перед четвёртой четвертью уже «Кингз» вели с преимуществом в одно очко, сделав хороший рывок.

Заключительный отрезок игры прошёл в упорной борьбе, но в итоге «Сакраменто» одержал победу со счётом 126:123. ДеАарон Фокс набрал 38 очков, а Малик Монк — 32. Он также повторил рекорд НБА по количеству штрафных бросков, совершённых без промаха в дебютном матче плей-офф. Монк делит рекорд с Эдом Маколи, который в 1957 году в составе «Сент-Луис Хоукс» также забросил 14 штрафных в дебютном матче плей-офф.

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Вторая игра наверняка будет захватывающей. В регулярном сезоне «Уорриорз» обыграли «Кингз» в трёх из четырёх очных встреч. «Голден Стэйт» постоянно рассчитывает на трёхочковые броски. Команда лидирует в НБА по их количеству — 16,6 за игру. Если соперник забрасывает с дальней дистанции, то с ним приходится тяжело.

В первой игре «воины» реализовали 16 трёхочковых бросков. Однако процент попадания оставляет желать лучшего – 32%. «Сакраменто» в той встрече отлично оборонялся, особенно от дальних попыток бросить. Поэтому «Уорриорз» показали столь низкий процент реализации.

В нападении «Кингз» были очень агрессивны. «Сакраменто» сделал 17 подборов в нападении. Когда такая команда, как «Кингз», получает такое количество шансов, она всегда будет идти вперёд. Во второй игре клубу нужно повторить этот результат и вновь хорошо действовать на подборах в нападении. В таком случае у «королей» будет шанс выиграть и второй матч серии плей-офф.

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«Кингз» и «Уорриорз» — две самые забивные команды НБА. Неудивительно, что в последней очной встрече они набрали более 120 очков каждая. Мы будем ожидать ещё одну результативную игру, так как самый низкий тотал между этими командами был 216 очков. Все остальные были не менее 229 очков. Что касается результата, то «Уорриорз» очень плохо выступали на выезде в регулярном сезоне НБА. Однако плей-офф — это совсем другое, и у «Голден Стэйт» есть опыт. «Воины» будут ещё более активными и смогут вырвать победу.

Предлагаем поставить на победу «Уорриорз» и тотал больше 239.5 очка за коэффициент 3.40 по линии «Фонбет». Если пройти регистрацию в букмекерской конторе, можно получить фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Голден Стэйт Уорриорз» и тотал больше 239.5 очка за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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