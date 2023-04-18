«Нью-Джерси» — «Рейнджерс», первый матч. Шестёркину нелегко

19 апреля состоится первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Рейнджерс» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 19 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (19.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 19 апреля запланировано четыре матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», которая пройдёт на льду «Пруденшиал центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Нью-Джерси» в этом сезоне впечатлил многих, забравшись на третью строчку Востока. Клуб набрал 112 очков за 82 игры. По сравнению с прошлым годом, когда команда заработала всего 63 очка, это успех.

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Накануне «Нью-Джерси» в гостях обыграл «Вашингтон» (5:4 ОТ). После первого периода гости проигрывали 1:3 в Вашингтоне, но сумели изменить ход встречи. Победный гол на счету 19-летнего защитника Люка Хьюза, у него два очка за две встречи в сезоне.

«Рейнджерс» закончили регулярный чемпионат на пятой строчке Востока, набрав 107 очков за 82 игры. Однако концовка сезона не задалась. Команда проиграла в трёх из шести последних встреч. Накануне клуб уступил дома «Торонто» (2:3), а до этого «Баффало» (2:3 Б).

При этом за шесть последних игр Игорь Шестёркин стоял на воротах четыре раза. При нём клуб проиграл только в одной встрече — с «Сэйбрз» (2:3 Б). Игорь главный оплот обороны «Рейнджерс», у него 91,6% отражённых бросков. За сезон у вратаря 37 побед в 58 играх, в среднем он пропускает две шайбы за матч.

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Плюс контракты с Патриком Кейном и Владимиром Тарасенко сыграли значимую роль. В нападении теперь полный порядок. Разница шайб у «синерубашечников» 277-219, тогда как у «Дэвилз» — 291-226. Основным голкипером соперника стал Витек Ванечек, у него 91,1% отраженных бросков. Он также пропускает в среднем не больше двух шайб за матч.

Однако история очных игр соперников насчитывает 83 матча, из которых на счету «Рейнджерс» — 46 побед, а у «Нью-Джерси» — 37. При этом в регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. В трёх случаях победу одержали хозяева (2:1 4:3 ОТ и 5:3). Дважды это было в Ньюарке и один раз в Нью-Йорке.

В нападении у хозяев полный порядок. Джек Хьюз набрал 99 очков за 78 игр. Он лучший бомбардир и снайпер с 43 голами. У «Рейнджерс» лучший снайпер — Мика Зибанеджад с 39 шайбами, а лучший бомбардир — Артемий Панарин с 92 очками в 82 играх.

Поэтому ждём результативный хоккей, ведь у команд есть кому забрасывать, даже несмотря на хорошие вратарские линии. В плей-офф выкладываются в каждой игре.

Выделить фаворита трудно, соперники друг друга стоят, но у хозяев преимущество своего льда. Поддержка трибун и 24 победы на своём льду за 41 встречу в сезоне показатели весьма неплохие. Однако и «Рейнджерс» на выезде тоже играют здорово — 24 победы в 41 игре.

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Поэтому мы рекомендуем ставку на то, что «Нью-Джерси» не проиграет в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.98. Всё-таки в этом матче преимущество будет на стороне хозяев.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 19 апреля 2023 года.

Соперники отменно провели регулярный чемпионат, но по ходу сезона в очных играх были сильнее «дьяволы». У соперников нет проблем с составами, вратарские линии на высоте. Однако преимущество своей площадки делает фаворитом «дьяволов». Предлагаем поставить на то, что они не проиграют, а тотал будет больше 4.5 шайбы. Артемий Панарин постарается, но Игорь Шестёркин не сможет отражать всё.

Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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