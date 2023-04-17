«Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро». Халк держит планку

Экс-футболист «Зенита» забил шесть мячей за шесть встреч, в которых принял участие. На этом он не остановится.

19 апреля 2023 года состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «ураганов» можно с коэффициентом 2.55. Шансы «Атлетико Минейро» оценены в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» 19 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.62. Ставки на то, что «ураганы» победят со счётом 1:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Атлетико Минейро» (18.04.2023)

«Атлетико Паранаэнсе» принимает «Атлетико Минейро» во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес. Матч двух бразильских клубов всегда интересен. В первой встрече хозяева сыграли вничью с «Альянса Лима» — 1:1, а гости проиграли со счётом 0:1 «Либертаду».

«Ураганы» занимают второе место в группе G с одним очком, а у гостей их ноль. Финалисты Либертадорес 2022 года рассчитывают продлить свой домашний рекорд в матче с «Атлетико Минейро». «Паранаэнсе» не знает поражений в 12 встречах на своём стадионе, выиграв десять раз и дважды сыграв вничью.

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По словам тренера Эдуардо Коудета, главной задачей «Атлетико Минейро» в Коритибе будет избежать второго поражения подряд. Он прекрасно понимает, что это снизит шансы выйти из группы. Осталось ещё пять туров, в которых две лучшие команды получат путёвки в плей-офф.

Домашнее поражение команды Халка от «Либертада» стало большой неожиданностью, так как бразильцы были на хорошем ходу. В последних десяти матчах они проиграли дважды, выиграв семь раз. Когда «Атлетико Минейро» последний раз встречался с «Паранаэнсе» на выезде, выиграл со счётом 1:0. Как всегда, в отличной форме Халк, забив шесть мячей за шесть последних встреч во всех соревнованиях, в которых принимал участие.

«Паранаэнсе» выиграл у «Минейро» только один раз за пять последних очных матчей. Во всех остальных побеждал соперник.

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«Атлетико Паранаэнсе» выиграл четыре из пяти домашних встреч. Клуб отлично выглядит, когда выступает при своих болельщиках. «Минейро» за пять последних матчей в гостях победил дважды, сыграл вничью столько же раз и уступил в одной встрече. Будет ли команде Халка тяжело? Несомненно, но ей не привыкать к трудностям.

«Ураганы» открыл новый сезон бразильской Серии А домашней победой над «Гоясом» со счётом 2:0 в выходные. Это ещё одно свидетельство их отличной формы в преддверии матча Кубка Либертадорес.

Между тем «Атлетико Минейро» в субботу неожиданно проиграл со счётом 1:2 в домашней встрече с «Васко да Гама». Последние результаты команды оставляют желать лучшего, но должен наступить переломный момент. Халк один из лидеров и не подведёт. К тому же, учитывая очные встречи, у «ураганов» редко получалось обыграть принципиального соперника.

Предлагаем поставить на победу «Атлетико Минейро» с коэффициентом 2.90 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем пользователям.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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