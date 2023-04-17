«Интер» — «Бенфика». Индзаги пока держится

19 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.18. Успех португальского клуба оценивается в 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Интер» — «Бенфика» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.76.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» (19.04.2023)

19 апреля «Интер» на домашнем стадионе проведёт ответный матч с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнётся в 22:00 мск. Первая встреча в Португалии завершилась победой итальянского клуба со счётом 2:0.

«Интер» катится по наклонной. В минувший уикенд он потерпел очередное поражение в Серии А. На этот раз фаворита обыграла скромная «Монца» (1:0). С учётом этого результата пять туров подряд подопечные Индзаги не побеждают в Серии А.

Тюкавин: «Динамо» — родной дом и семья для меня.

Невозможно выделить главную причину кризиса, в который угодил «Интер». Проблемы с мотивацией ведущих футболистов после ЧМ-2022, травмы системообразующих игроков и провальные действия группы атаки — вот лишь несколько негативных факторов, которые могут влиять на ситуацию.

Только промежуточный успех в Лиге чемпионов, в которой хозяева добрались до 1/4 финала, останавливает руководство от смены тренера. В первом матче с «Бенфикой» команда выложилась на максимум, показав, что поддерживает Индзаги. Самоотдача привела к победе со счётом 2:0.

Если проследить турнирный путь «Интера» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то удивляет количество случайных факторов, складывающихся в его пользу. Кризис «Барселоны» на групповом этапе ЛЧ, тяжёлая победа над «Порту» в 1/8 финала и необъяснимые ошибки Жоау Мариу в первом четвертьфинале.

Президент «Барселоны» выступил с критикой главы Ла Лиги.

Фора в два забитых мяча позволит Индзаги со спокойной совестью отдать инициативу сопернику и уповать на контратаки. Весьма вероятно, что фланговые игроки чёрно-синих будут работать исключительно на оборону, поскольку рассчитывать на позиционное нападение тренеру не приходится.

Сложно представить, но всего пять мячей забито за последние восемь игр, из них три — с пенальти. В полузащите некому создавать голевые моменты. Проблемы мог бы решить Иван Перишич, который уже высказал желание вернуться в «Интер» из «Тоттенхэма».

Роджер Шмидт точно не сдался после первого матча. Тренер верит в свою концепцию футбола с агрессивным прессингом, высокой линий защиты и невероятной интенсивностью. Последовательный приверженец атакующего стиля постарается растянуть оборону соперника и вывести на завершающий удар Гонсалу Рамуша.

Проблема в том, что схема, приносящая результат в чемпионате Португалии, слишком уязвима в еврокубках. Столкнувшись с плотной позиционной обороной «Интера» в первой игре, «Бенфика» забуксовала.

Гонсалу Рамуш оказался отрезанным от линии полузащиты. Атакующим хавбекам приходилось отходить в глубину поля в поисках мяча. Высокий прессинг не принёс ожидаемого эффекта.

«Интер» и «Бенфика» провели три очные встречи. Две победы записал в актив клуб из Милана, и один матч завершился ничейным результатом. Разница забитых и пропущенных мячей – 7:3 в пользу подопечных Индзаги.

«Интер» только выходом в полуфинал ЛЧ может скрасить впечатление от провального отрезка сезона. Стоит предположить, что Индзаги всё равно уволят, но у тренера есть шанс уйти на мажорной ноте. Поэтому он использует все средства, чтобы удержать фору в два мяча.

«ПСЖ» намерен расстаться с восемью футболистами.

Отметим, что в пяти последних домашних встречах чёрно-синих забито не более двух мячей и минимум одна из команд покинула поле без гола. Перспективно выглядит ставка на «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года

«Интер» вряд ли будет раскрываться в ответной игре, поскольку для Индзаги нет ни одной причины, чтобы действовать в атакующем стиле. Он будет отстаивать добытое в Португалии преимущество в два мяча всеми имеющимися в распоряжении средствами. Результат останется, а впечатления от «автобуса» итальянцев уйдут. Вот и поставим, что «Интер» не проиграет и в матче будет забито не более двух мячей.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Дзюба: за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит».

Прогноз на матч ЦСКА — «Урал» с коэффициентом 4.10.

Жоан Лапорта подтвердил, что Месси вернётся в «Барселону».

Прогноз на матч «Наполи» — «Милан» с коэффициентом 3.00.