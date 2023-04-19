Экспресс на 19 апреля с коэффициентом 23.8: Тухель не сломлен Гвардиолой

19 апреля в Европе пройдут очередные матчи в Лиге чемпионов, а в России продолжается розыгрыш Кубка. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 23.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Бенфика»

«Интер» после возобновления клубного сезона демонстрирует неоднозначные результаты. Подопечные Симоне Индзаги добились максимального результата лишь в половине из 22 официальных встреч. Пять матчей завершились ничейным результатом, а остальные они проиграли, в том числе недавно «Монце» — 0:1, после чего «нерадзурри» потеряли прописку в зоне Лиги чемпионов.

В спортивных СМИ появились новости о возможной отставке Индзаги и интересе к Сержиу Консейсау из «Порту» как потенциальном кандидате на его замену. Покамест лишь успешные выступления «Интера» в Лиге чемпионов останавливают руководство клуба от принятия давно нависшего кадрового решения.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Интер» в текущем календарном году демонстрирует скудный футбол в атаке. Футболисты в последних 22 матчах забили лишь 24 мяча. Собственно, после ЧМ-2022 Эдин Джеко и Ромелу Лукаку суммарно отличились лишь шесть раз.

«Бенфика» ударно провела первые три месяца 2023 года, выдав серию из 16 матчей без поражений — 14 побед и две ничьих. Стоит отметить, что лиссабонцы в 12 из 14 матчей в текущем календарном году переигрывали соперников с разницей в два и более мяча, поэтому исключать вероятность камбэка не стоит. Гонсалу Рамуш забил 10 голов после перерыва на ЧМ-2022. Рекомендуем ставку на победу «Бенфики» за 3.60.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити»

Томасу Тухелю будет над чем подумать перед этим матчем. Его работа в «Баварии» явно пошла не по плану. Календарь, конечно, не пощадил нового тренера мюнхенцев, но всего две победы в пяти матчах – это всё равно слишком слабо. Особенно с учётом того, что «Бавария» умудрилась вылететь из Кубка Германии и почти попрощалась с Лигой чемпионов после громкого поражения в Манчестере.

Лучшие экспрессы на сегодня.

У Гвардиолы таких проблем нет и близко. Его команда сделала серьёзный шаг в сторону полуфинала Лиги чемпионов, а в чемпионате наблюдает за тем, как «Арсенал» теряет очки и расстояние между ними постепенно сокращается даже без видимых усилий со стороны «горожан». Правда, победа над «Лестером» на выходных оставила смешанные впечатления от игры «Ман Сити».

Пока «горожане» играли основой, всё было отлично, но как только Гвардиола попытался приберечь лидеров, так его команда буквально встала и может радоваться, что во втором тайме пропустила только один гол. Преимущество первого матча с «Баварией» может сыграть злую шутку с «Ман Сити». Если Гвардиола также решит сэкономить силы, то мюнхенцы за это накажут. Даже если этого не случится, то «Бавария» дома может взять реванш, не стоит её недооценивать. В первом матче мюнхенцы не заслуживали такого громкого поражения, а в гостях «Ман Сити» играет хуже, чем дома. Предлагаем поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Спартак»

«Акрон» вторую часть сезона проводит очень мощно для середняка Первой лиги. Понятно, что повышение ему не светит, слишком много было упущено осенью, но серия из 10 матчей без поражений внушает уважение. Тем более что три из них пришлись на Кубок России, и все три были с командами из высшего дивизиона: «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо». Тольяттинцы стали настоящими специалистами по выбиванию из Кубка московских команд.

«Спартак» хорошо начал вторую часть сезона, но дальше начались проблемы. У москвичей была серия из пяти матчей без побед, во время которой они вылетели из верхней сетки Кубка России от «Урала», а в чемпионате уступили вторую строчку «Ростову». Даже победа над «Торпедо» на минувших выходных не внушает доверия, слишком много ошибок допустили красно-белые.

У ослабленного травмами «Спартака» в этом матче может быть очень много проблем. Да и выездные матчи красно-белые проводят не лучшим образом, а соперник хоть и ниже классом, но очень крепкий и неуступчивый. «Акрон» уже сотворил много сенсаций, но ещё одна вполне возможна. Предлагаем присмотреться к ставке на непроигрыш «Акрона» за 2.50.

Экспресс на матчи 19 апреля

Ставка 1: победа «Бенфики» в матче с «Интером» за 3.60.

Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» за 2.65.

Ставка 3: «Акрон» не проиграет «Спартаку» за 2.50.

Общий коэффициент: 3.60 Х 2.65 Х 2.5 = 23.8.

Бензема — пятый игрок в истории со 150 матчами в Лиге чемпионов.

Мостовой: формат Кубка России ещё долго будет у нас в иронических снах.

Экс-тренер «Челси» Поттер может возглавить «Вест Хэм».