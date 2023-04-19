«Рома» — «Фейеноорд». Моуринью вылетит?

Кажется, у Арне Слота получится взять реванш и римляне дальше не пойдут.

20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Фейеноорда» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 20 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Фейеноорд» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.04. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» (20.04.2023)

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» состоится 20 апреля в Риме на стадионе «Олимпико». Энтони Тейлор в 22:00 мск даст стартовый свисток.

«Рома» не отличается стабильностью и регулярно даёт повод для волнений. С конца января римляне ещё ни разу не выдали серию хотя бы из трёх матчей без поражений. Из последние 18 официальных игр «джалоросси» семь проиграли, в том числе первую встречу 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорду» (0:1), и ещё две завершились вничью. В остальных девяти они победили, причём всухую.

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Несмотря на неоднозначные результаты на этом отрезке, «Рома» заметно улучшила своё турнирное положение. Благодаря победе в матче с «Удинезе» (3:0) подопечные Жозе Моуринью поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Это лучший результат клуба с сезона-2017/2018.

«Рома» обладает качественным подбором игроков, особенно в линии атаки, но прослеживается зависимость от кондиций Пауло Дибалы. Если аргентинец встал не с той ноги, то страдает результативность. В последних 18 играх «джалоросси» забили лишь 24 мяча. Почти в половине из них принял участие Дибала. Нападающий забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу снижения результативности. По его словам, футболисты выкладываются на максимум, но у него нет такого забивного форварда, как Эрлинг Холанд. Стоит отметить, что норвежец во всех официальных матчах клубного сезона забил больше, чем вся римская команда в Серии А.

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В текущем календарном году «Рома» превратила стадион «Олимпико» в настоящую крепость. При поддержке родных трибун «волки» выиграли 10 из 12 матчей, причём во всех победных встречах сумели сохранить ворота сухими.

В летнее трансферное окно «Фейеноорд» покинули четыре футболиста прошлогоднего костяка, но Арне Слот справился с перестройкой игрового механизма. Сейчас клуб демонстрирует более привлекательный атакующий футбол, чем годом ранее. В 42 официальных встречах футболисты забили 101 гол.

В 26 играх во всех турнирах «Фейеноорд» лишь раз проиграл – в кубковой встрече с «Аяксом», а шесть матчей завершились вничью. В остальных 19 команда победила.

У нидерландцев молодой, талантливый и голодный до побед состав. К лучшему бомбардиру команды Сантьяго Хименесу уже присматриваются «МЮ» и «Бенфика», а на турецкого полузащитника Оркуна Кёкчю положили глаз сразу несколько представителей АПЛ. Даже тренер Арне Слот находится в шорт-листе нескольких клубов.

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«Рома» и Моуринью превосходят соперника в опыте. Римская команда в последнее время практически непобедима при поддержке родных стен. Только в 2 из 12 последних матчей «джалоросси» не смогли победить. Учитывая игровую форму гостей, их атакующий потенциал и желание поквитаться за прошлогодние обиды, мы рекомендуем присмотреться к пари на «обе забьют» за 2.04.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 20 апреля 2023 года

Обе команды мотивированы победить. На стороне «Ромы» опыт, превосходство в кадровом потенциале и фактор родных трибун. Вряд ли у подопечных Арне Слота получится обыграть команду Моуринью на «Олимпико», но навязать достойную борьбу и наиграть на гол они уж точно способны. Лишь в двух матчах в текущем сезоне нидерландцы не смогли забить. Мы бы присмотрелись к ставке на «обе забьют» за 2.04.

Ставка: обе забьют за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Ювентус» с коэффициентом 5.80.

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Прогноз на матч «Рома» — «Фейеноорд» с коэффициентом 4.40.

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