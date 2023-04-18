«Бавария» — «Манчестер Сити». Холанд исполняет мечты Гвардиолы

19 апреля определится один из участников полуфинала Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира встретятся «Бавария» и «Манчестер Сити». Игра начнётся в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой английского клуба со счётом 3:0. Эксперты «Фонбет» не сомневаются, что «горожане» выйдут в 1/2 финала ЛЧ, и предлагают поставить на их проход с коэффициентом 1.04. На то, что в следующий раунд выйдут мюнхенцы, дают 13.0.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Какой будет счёт в матче «Бавария» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2023 года

Букмекерская контора «Фонбет» склоняется к тому, что игра «Бавария» — «Ман Сити» закончится вничью со счётом 1:1, и предлагает поставить на этот результат с коэффициентом 8.50. В случае победы гостей наиболее вероятный счёт — 2:1. Сделать ставку на него можно за 10.0. Кроме того, всем зарегистрировавшимся в «Фонбет» будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» (19.04.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 19 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене померяются силами «Бавария» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В последнее время у «Баварии» отчётливо прослеживается спад. Одной из главных причин регресса является отставка Юлиана Нагельсмана и двух его помощников. Должность главного тренера команды занял Томас Тухель. Пока что ему не удаётся отладить игровые механизмы мюнхенцев.

Сборная Украины не снимается с отбора Евро-2024.

Совсем недавно мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, уступив «Фрайбургу» (1:2). Затем они проиграли «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В обоих случаях у «Баварии» ужасна была линия атаки. Нападающие допускали слишком много брака.

После игры с «горожанами» случился серьёзный конфликт. Садио Мане ударил партнёра по команде Лероя Зане. Тухель заявил, что все разногласия улажены. Однако журналист Флориан Плеттенберг позднее опубликовал информацию, что «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от сенегальца летом.

Плеттенберг рассказал, что внутри клуба к бывшему форварду «Ливерпуля» относятся критически. После поражения от «Манчестер Сити» мюнхенцы сыграли вничью с располагающимся в нижней части турнирной таблицы «Хоффенхаймом» (1:1). Тухель остался очень недоволен как итоговым результатом, так и игрой «Баварии» в целом.

«Ньюкасл» хочет подписать Кварацхелию и Осимхена.

По мнению немецкого специалиста, она сделала шаг назад. Тухель подчеркнул, что его подопечные играли очень медленно и совершали много ошибок. Наставник отметил, что был момент, когда мюнхенцы отдали шесть-семь неточных передач за одну минуту. Для «Манчестер Сити» это настоящий подарок. В первом матче он идеально воспользовался слабыми местами «Баварии».

В первую очередь за это стоит похвалить Хосепа Гвардиолу. Он избрал довольно необычную схему игры. Защитник Джон Стоунз выполнял в ней роль опорного полузащитника. Он активно подключался к атакам и в результате даже записал на свой счёт результативную передачу, которую превратил в гол Эрлинг Холанд.

Молодую норвежскую звезду «Манчестер Сити» очень плотно опекали весь матч, но в какой-то момент ему удалось вырваться и довести счёт до разгромного. Холанд пребывает в шикарной форме. В последнем туре АПЛ он помог «горожанам» уверенно обыграть «Лестер» (3:1), оформив дубль.

Забитые мячи стали для Холанда 31-м и 32-м в чемпионате Англии. Таким образом, он повторил рекорд Мохамеда Салаха по голам в дебютном сезоне АПЛ. Всего же на счету норвежца 47 забитых мячей и шесть голевых передач в 40 матчах во всех официальных турнирах. Гвардиола выразил надежду, что нападающий побьёт все рекорды.

Благодаря успеху в матче с «Лестером» «Манчестер Сити» сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до четырёх очков. При этом у него есть игра в запасе. «Горожане» пребывают на эмоциональном подъёме. В последних девяти турах в чемпионате Англии они лишь раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах побеждали.

Обыграли подопечные Гвардиолы и «Арсенал» (3:1), и «Ньюкасл» (2:0), и «Ливерпуль» (4:1). Причём две из трёх этих побед они одержали на выезде. Вероятно, сумеют «горожане» выиграть и в ответной встрече с угодившей в чёрную полосу «Баварией». Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47 по линии «Фонбет». Всем за регистрацию будет доступен фрибет 2000 рублей.

Президент «Барселоны» выступил с критикой главы Ла Лиги.

Суть в том, что Томас Тухель находится в процессе освоения в клубе. Пока что у него многое не получается. Команда играет не так, как он хочет. Реализовать какие-либо тактические задумки у немца не выходит. Гвардиола же возглавляет «горожан» уже очень давно. Благодаря ему клуб уже далеко не первый сезон идёт в лидерах АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2023 года

«Бавария» на последнем отрезке сезона заметно сбавила темп. У неё ухудшились и командная игра, и результаты. Стало слишком много ошибок. Также имеются вопросы к настрою игроков. То, что дело уже даже доходит до драк, говорит о многом. У «Манчестер Сити» всё наоборот. Даже на выезде ему удалось обыграть несколько топовых команд АПЛ, забив при этом много голов. «Горожане» находятся на подъёме. Всё ведёт к тому, что выиграют они и в ответном матче. Ставки на победу «Ман Сити» принимаются за 2.47 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 2.47.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Прогноз на матч ЦСКА — «Урал» с коэффициентом 4.10.

Кейта Бальде: хочу писать историю в «Спартаке», жена любит Россию.

Прогноз на матч «Интер» — «Бенфика» с коэффициентом 5.50.

Непомнящий: сборная Камеруна может быть фаворитом в матче с Россией.