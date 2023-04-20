«Торонто» — «Тампа-Бэй», второй матч. Кучеров только начал

Победа со счётом 7:3 в первой игре лишь раззадорит Никиту, который в ней же побил один из рекордов.

21 апреля состоится второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» — «Тампа-Бэй». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лайтнинг» оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 21 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (21.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге стартовал первый раунд плей-офф. 21 апреля состоятся четыре матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто померяются силами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Обычно встречи этих команд получаются очень яркими и интересными.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Торонто, «Тампа-Бэй» разгромно победила со счётом 7:3. Одним из главных героев матча стал Никита Кучеров. Российский нападающий забил гол и сделал две результативные передачи.

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Встреча стала для 29-летнего россиянина 21-й, когда он набрал три и более очка за одну игру в плей-офф НХЛ. Таким образом, Кучеров обошёл легендарного Яромира Ягра и расположился на четвёртом месте в рейтинге лучших хоккеистов по этому показателю за всю историю лиги. Феноменальный показатель.

Также во встрече с «Торонто» блеснул Кори Перри. 37-летний канадец тоже отметился двумя голевыми передачами и заброшенной шайбой. Опыт выступлений в плей-офф сыграл огромную роль. Пожалуй, именно за счёт него «Тампа-Бэй» настолько смело играла с «Торонто». Кстати, в прошлом сезоне именно она не пустила «Мэйпл Лифс» в следующую стадию Кубка Стэнли.

Ещё стоит отметить крайне несуразную игру «Торонто» в обороне. У Ильи Самсонова с первых минут матча было много работы. Голкипер быстро наелся и пропустил целых шесть шайб за два периода. На третий вышел его сменщик — 24-летний американец Джозеф Уолл.

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Обвинять Самсонова не стоит, ведь четыре шайбы были заброшены с пятака. К защитникам по данному поводу накопилось немало претензий. Также есть вопросы к дисциплине. Четыре шайбы «Торонто» пропустил в меньшинстве. По одному из эпизодов даже было назначено слушание.

Речь идёт о моменте, который произошёл в середине второго периода. Форвард «кленовых листьев» Майкл Бантинг нанёс удар в голову защитнику «молний» Эрику Чернаку. Арбитры после видеопросмотра выписали нарушителю большой штраф и удаление до конца матча. За время большинства «Тампа-Бэй» забросила две шайбы.

К предстоящей встрече тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф наверняка подготовится более основательно. Но вот удастся ли ему отомстить за разгром в первом матче? Есть сомнения. «Тампа-Бэй» уже влилась в ритм плей-офф и выдала показательный по качеству матч. Вряд ли она станет сбавлять обороты.

Да, домашний стадион даёт «Торонто» некоторое преимущество. И на второй матч клуб наверняка выйдет со злостью и желанием отомстить. Тем не менее выявить фаворита, на наш взгляд, всё равно не представляется возможным. У обеих команд отличный подбор игроков и впечатляющие результаты на дистанции. Шансы на победу примерно равны.

Поэтому предлагаем проверить ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.20. У обеих команд предостаточно результативных нападающих. «Мэйпл Лифс» за 82 матча в регулярке забросили 279 шайб. Сами пропустили не так уж и много — 222. Но в плей-офф крепость их обороны куда-то запропастилась.

«Тампа-Бэй» за этот промежуток времени забросила ещё больше — 283 шайбы. В 113 (30+83) из них принял непосредственное участие Кучеров. В итоге он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. В предстоящем матче россиянин наверняка вновь порадует результативностью.

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Впрочем, несмотря на старания Андрея Василевского, «Лайтнинг» и сами пропустили за эти 82 матча целых 254 шайбы. История очных встреч также свидетельствует в пользу большого количества голов. В 11 из 14 последних тотал заброшенных шайб пересекал отметку в шесть штук. Вероятно, не удастся заскучать и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 21 апреля 2023 года

«Торонто» наверняка сделает выводы из неудачи в первом матче. Однако этого может оказаться мало, чтобы остановить обладающих богатым опытом выступлений в плей-офф «молний». Предлагаем взять тотал по голам. История последних очных встреч и статистика свидетельствуют в пользу большого количества заброшенных шайб. У обеих команд очень мощное нападение, а также наблюдаются проблемы в защите.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.20.

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