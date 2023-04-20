«Севилья» царит в Лиге Европы! Что может спасти «Манчестер Юнайтед»?

20 апреля определятся все участники 1/2 финала Лиги Европы. Одна из интригующих встреч начнётся в 22:00 мск между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась вничью со счётом 2:2. Несмотря на равенство перед ответной встречей, букмекерская контора «Фонбет» считает, что дальше пойдут «красные дьяволы». Коэффициент на их проход — 1.55. Проход севильцев оценён в 2.50. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

В прямом эфире встречу четвертьфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» покажут на телеканале «Матч!». Начало трансляции в 22:00 мск.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» (20.04.2023)

Матч 1/4 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» определит команду, которая пройдёт дальше. Встреча на «Олд Траффорд» не выявила победителя, потому что закончилась вничью.

«МЮ» вёл со счётом 2:0 и был уверен, но на последних минутах собственные футболисты Тирелл Маласиа и Гарри Магуайр забили в свои ворота. Неужели это проклятье «красных дьяволов»?

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Дубль Марселя Забитцера в первом тайме обеспечил «МЮ» комфортное преимущество, но хозяевам не удалось удержать преимущество на своём поле, и это говорит о многом. Особенно долго будут вспоминаться ошибки своих игроков.

В последней встрече «красные дьяволы» победили «Ноттингем Форест» со счётом 2:0, благодаря голам Антони и Диогу Дало.

Подопечные Эрика тен Хага избежали поражения в восьми из девяти последних матчей, а в 21 встрече во всех соревнованиях проиграли дважды.

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Что ещё лучше, «МЮ» имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в Лиге Европы, одержав восемь побед.

Что касается «Севильи», то в воскресенье она победила «Валенсию» со счётом 2:0, продлив свою беспроигрышную серию до четырёх матчей.

В начале этого сезона красно-белые рисковали покинуть Ла Лигу, но теперь они на восемь очков оторвались от зоны вылета.

В Лиге Европы «Севилья» выиграла все четыре последних домашних матча, причём в трёх ей удалось сохранить ворота сухими.

Выиграв четыре из последних девяти титулов Лиги Европы, «Севилья» обладает огромным опытом в этом турнире. Будет ли ей легко? Вряд ли! Однако списывать со счетов команду нельзя, особенно вспомнив как ей везёт.

«Севилья» остаётся непобедимой в матчах с «Манчестер Юнайтед» — две победы и две ничьих с «красными дьяволами» с 2018 года.

У «МЮ» травмированы Маркус Рашфорд, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Алехандро Гарначо и Донни ван де Бек. Люк Шоу и Марсель Забитцер — под вопросом.

Большое количество травмированных футболистов, последний неудачный очный матч и «севильское проклятье» «Манчестер Юнайтед» — всё это говорит не в его пользу. Если ещё учесть тот факт, что автор двух голов в прошлом матче Забитцер не примет участия в игре, то шансов у команды тен Хага практически нет.

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