«Колорадо» — «Сиэтл», второй матч. Зря разозлили Ничушкина

Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл в первой встрече, но расплата не заставит себя ждать.

21 апреля состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех «Кракен» идёт за 3.60. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» 21 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» (21.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 21 апреля запланированы четыре матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить второй игре между «Колорадо» и «Сиэтлом», которая пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Кракен».

Увы, для действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» первый матч серии с «Сиэтлом» оказался неудачным (1:3). Возвращение Кейла Макара омрачено. Единственную шайбу хозяев забросил Микко Рантанен. Валерий Ничушкин пока забить не смог, но пытался.

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Александр Георгиев провёл первый полный матч в плей-офф. Он отразил 27 из 30 бросков соперника. Его визави из «Сиэтла» — Филипп Грубауэр отразил 34 из 35 бросков. «Кракен» выступают в НХЛ второй год и уже сумели выйти в плей-офф. Это очень хороший показатель.

Стоит отметить, что Филипп Грубауэр перед переходом в «Сиэтл» выступал за «Колорадо». Первый гол в плей-офф за клуб забил Ээли Толванен. Также заброшенными шайбами отметились Александер Веннберг и Морган Гики. «Кракен» сделали очень сильный рывок по сравнению с прошлым сезоном.

Первый матч удивил и получился удачным для «Сиэтла». «Колорадо» более опытная команда, но не повезло. Хотя по статистике матча весомого перевеса у гостей не было. По броскам в створ 35-30 в пользу хозяев, на точке вбрасывания они также были лучше — 31-24.

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У хозяев есть Микко Рантанен, который стал пятым игроком в истории «Колорадо» с 50+ заброшенными шайбами в сезоне. Всего он набрал 105 (55+50) очков в регулярке. Забил он и в первой встрече серии. Вернулся Кейл Макар — ведущий защитник с 66 очками в 60 играх сезона. Помимо Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина, звёзд в составе хватает.

У «Сиэтла» же нет такого опыта, и в составе большое количество молодых игроков, таких как Шейн Райт и Мэтти Бенирс у которого за 80 игр чемпионата 58 очков. Он является главным претендентом на «Колдер Трофи». Средний возраст хоккеистов клуба составляет 27,3 года. Сумеет ли молодая кровь что-то противопоставить опыту?

За пять последних матчей до плей-офф команды имели одинаковую статистику, победы сменялись поражениями. Поэтому преимущество в этом плане нет ни у одного из клубов. Джаред Беднар настроит хоккеистов на победу, тем более дома при своих болельщиках второе поражение даже не рассматривается.

Проверим ставку на победу «Колорадо» за 1.83. У команды первостепенная задача — исправиться за не самый хороший старт перед своими болельщиками и доказать всем, что это была случайность. Силы есть, основные лидеры в форме и готовы. Плюс мотивации достаточно, а опыта хватает.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 21 апреля 2023 года

Неожиданно для многих «Колорадо» проиграл дома, но при этом проблем у команды нет. «Сиэтл», будучи середнячком, удивил, но в игровом плане всё не так гладко. Плюс опыта плей-офф нет и состав молодой. У хозяев же много опытных хоккеистов. Вновь предстоит играть дома. Есть все шансы реабилитироваться.

Ставка: победа «Колорадо» за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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