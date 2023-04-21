«Ман Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Гвардиола помнит о важной миссии

Впереди матч с «Арсеналом», поэтому тренер не будет тратить все силы на одного из лидеров Чемпионшипа.

22 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 18:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «клинков» оценён экспертами в 17.5. Ставки на ничью принимаются за 8.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 22 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» (22.04.2023)

Миновали ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. На 22 апреля запланирован полуфинальный матч Кубка Англии. На стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Есть ли у команды из Чемпионшипа хоть какие-то шансы?

«Манчестер Сити» во второй половине сезона набрал невероятную форму. Он не потерпел ни одного поражения в последних 15 матчах во всех официальных турнирах. Ничьих при этом всего три.

Гафин: срыв трансфера в «Челси» морально повлиял на Захаряна.

Не последнюю роль в этом сыграл Эрлинг Холанд. Результативность нападающего восхищает. В 41 матче во всех официальных турнирах в составе «Манчестер Сити» он забил 48 мячей, а также отдал шесть голевых передач. Обладатель «Золотого мяча» Жан-Пьер Папен назвал норвежца абсолютно феноменальным игроком. С этим трудно поспорить.

Забив гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1), Холанд установил рекорд по количеству голов в первых 10 матчах в плей-офф турнира — 13 мячей. Также Эрлинг повторил рекорд Руда ван Нистелроя для игроков из АПЛ по голам, забитым в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов — 12.

Уникальное достижение установил и Хосеп Гвардиола. Обыграв «Баварию» (4:1 по сумме двух матчей), он стал первым наставником в истории, кому удалось добыть путёвку в полуфинал турнира 10 раз. Испанский специалист заслуживает особой похвалы. Его команда преуспевает во всех турнирах, демонстрируя отменный по качеству футбол.

Галтье: я собираюсь тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.

Связано это ещё и с тем, что у «Манчестер Сити» потрясающая глубина. Даже неосновной состав способен громить соперников. Того же Холанда способен эффективно заменить Хулиан Альварес. Чемпион мира не столь результативен, как норвежец, но влияние на игру он оказывает не менее впечатляющее.

«Шеффилд Юнайтед» в предстоящем матче ждёт серьёзное испытание. У него во много раз дешевле состав. Да и разница в уровне колоссальна. Для «горожан» предстоящий матч — то же самое, что и встреча с располагающимся в зоне вылета в Чемпионшип клубом.

На данный момент «клинки» занимают второе месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Отрыв от догоняющего «Лутон Таун» приличный — семь очков. Лишить «Шеффилд Юнайтед» прямого выхода в АПЛ у конкурентов уже вряд ли получится. А значит, он может полностью сконцентрироваться на Кубке Англии.

Возможно, поэтому, а также за счёт характера «клинки» сумеют удивить и навязать борьбу «Манчестер Сити». Однако верится в это не без труда. Встреча состоится на стадионе «Этихад», где «горожане» просто неудержимы. За 15 туров в АПЛ на своём поле они потерпели всего лишь одно поражение и один раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 50 мячей. Да и «Шеффилд Юнайтед» в гостях не столь опасен, как на домашней арене. Вряд ли ему удастся сотворить сенсацию и дотянуть хотя бы до серии послематчевых пенальти.

Тем не менее ставить на результативную победу «Манчестер Сити», на наш взгляд, не стоит. Совсем скоро ему предстоит важнейшая встреча с «Арсеналом» в АПЛ, которая может предрешить исход чемпионской гонки. Хосеп Гвардиола наверняка побережёт силы основного состава, в том числе Эрлинга Холанда.

Павлюченко за матч в Медиалиге будет получать шестизначную сумму.

Да и недавний матч с «Баварией» наверняка порядком измотал «горожан». Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.34. История шести последних очных встреч только за такой исход. Ни в одной из них команды не забили на двоих больше трёх голов. При этом пять из шести матчей выиграла команда из Манчестера.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 22 апреля 2023 года

На последнем отрезке сезона «Манчестер Сити» сметает всех на своём пути. На «Этихаде» он наверняка без особых проблем обыграет «Шеффилд Юнайтед». Разница в классе слишком велика. В то же время «клинки» полностью сосредоточены на Кубке Англии. Плюс у «горожан» совсем скоро важный матч с «Арсеналом». В том, что они одержат победу в грядущем матче, нет никаких сомнений, но вряд ли она получится слишком результативной. Надо поберечь силы. Также на стороне небольшого количества голов статистика шести последних очных встреч.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.25.

Аленичев предложил отправить всех легионеров «Спартака» на родину.

Прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» с коэффициентом 3.30.

Афеллай: Гвардиола до сих пор является лучшим тренером в мире.