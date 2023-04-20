Джервонта Дэвис — Райан Гарсия. Танк растянет удовольствие

Это один из самых долгожданных поединков в боксе, и он обязан продлиться дольше!

В ночь с 22 на 23 апреля 2023 года состоится бой Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA. Начало боя не ранее 3:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Джервонта Дэвис — Райан Гарсия 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Джервонту Дэвиса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Райана Гарсии оценены в 2.85. Если поединок закончится вничью – сыграет 25.0. Аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. Тотал больше 8.5 раунда оценили в 1.95, а тотал меньше 8.5 раунда – 1.85. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой Джервонта Дэвис — Райан Гарсия (23.04.2023)

В эту субботу вечером в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков года: две непобеждённые молодые звезды поставят всё на кон в захватывающем поединке, который, несомненно, будет интересным.

Оба бойца в своих последних боях одержали крупные победы, причём Райан Гарсия прошлым летом остановил бывшего чемпиона Хавьера Фортуну нокаутом в шестом раунде, а Джервонта Дэвис в январе этого года заставил Эктора Луиса Гарсию уйти на пенсию.

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В этом бою всё будет зависеть от того, как Райан Гарсия настроится на поединок, так как Танк редко меняет свой стиль. Он предпочитает опасные контрудары, к которым все уже давно привыкли.

Большинство обозревателей считают, что Гарсия в этом бою с самого начала будет стараться действовать осторожно и использовать свой рост и длину рук.

Однако некоторые известные тренеры утверждают, что Гарсия должен перейти в наступление раньше, так как его главная сила в этом бою — скорость и рефлексы, как у Мэнни Пакьяо. Поэтому он постарается нанести как можно больше точных ударов, чтобы ошеломить Дэвиса. В противном случае Танк освоится в бою и возьмёт контроль над ним.

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Джервонта Дэвис, как и Флойд Мейвезер, Андре Уорд и многие другие высококлассные бойцы, является талантливым и работает головой. Танк способен читать и адаптироваться к тактике соперника в середине боя, поэтому чем дольше будет длиться поединок, тем меньше шансов у Райана Гарсии использовать преимущество в скорости.

Как бы ни сложилась ситуация в субботу, мы ожидаем захватывающий поединок, который продлится дольше восьми раундов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 8.5 раунда с коэффициентом 1.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 8.5 раунда за 1.95.

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