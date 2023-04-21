«Миннесота» — «Даллас», третий матч. Капризов расчехлит клюшку

Кирилл как-будто не вернул былую форму после травмы, но всё изменится дома. Нужна победа!

22 апреля состоится третий матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.47, а успех «Старз» идёт за 2.60. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 22 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» (22.04.2023)

В НХЛ на 22 апреля запланированы матчи плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить третьей игре между «Миннесотой» и «Далласом», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии 1-1.

Второй матч серии в Далласе прошёл не так удачно для подопечных Дина Эвасона (3:7). За «Уайлд» шайбы забрасывали Оскар Сундквист, Маркус Юханссон и Фредерик Годро. Мэтт Болди и Матс Цуккарелло ассистировали. Кирилл Капризов очков в матче не набрал. Он нанёс всего два броска и сделал пять хитов при показателе полезности «-2».

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При этом стоит отметить, что на воротах «Уайлд» стоял Марк Андре-Флёри, который отразил 24 из 31 броска. После матча он высказался, что не сделал ни одного ключевого спасения для команды. В первом матче серии основным голкипером был Филип Густавссон, который отразил 51 из 53 бросков соперника — это 96,23%.

Кажется в следующей встрече Дин Эвасон отдаст предпочтение шведу. Впрочем вина за поражение лежит на плечах всей команды. Не только защита подкачала, но и нападение. Моменты были, но реализация хромала, зато у хозяев всё получилось.

У «Далласа» Роопе Хинц сделал хет-трик, а Евгений Дадонов оформил дубль. Тайлер Сегин и Джейми Бенн забросили по шайбе. Миро Хейсканен отметился ассистентским покером. Основные лидеры и звёзды команды продемонстрировали высокий класс. Они реализовали почти 23% бросков в створ.

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Правда снова не обошлось без удалений. Соперники суммарно удалились на 92 минуты. Даже Кирилл Капризов поучаствовал в драке, за что получил 10-минутный штраф. Стоит отметить, что «Даллас» забросил три шайбы в большинстве и даже одну в меньшинстве. Гости такими показателями реализации похвастаться не смогли.

Явно матч удался для подопечных Питера Дебура. Теперь же серия переезжает в Сент-Пол. Счёт равный и всё начнётся заново. Однако дома у «Миннесоты» будет поддержка трибун и неплохая статистика домашних игр — 25 побед за 41 встречу в регулярном чемпионате.

«Даллас» на выезде в чемпионате играл неплохо — 25 побед за 41 игру. Так что выделить фаворита трудно. Дин Эвасон постарается исправиться за весьма неудачную игру. Впереди третий матч серии и нужно во что бы то ни стало вырвать победу дома. Команде это по силам.

Впрочем уверенности в победе в основное время нет. Соперник силён, его лидеры показали отменную игру и вряд ли сбавят. Поэтому мы рекомендуем проверить ставку на то, что «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.36.

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У «Уайлд» есть хороший голкипер, который уже показал себя в первом матче серии. Плюс пора Кириллу Капризову показать себя, ведь у него лишь одна шайба за две встречи. Команда постарается в этом помочь. Дома поддержка трибун и как минимум, есть шансы не проиграть, даже с таким тяжёлым соперником.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 22 апреля 2023 года

«Даллас» провёл отличный матч, разгромив «Миннесоту» со счётом 7:3. Для многих это стало большой неожиданностью. Однако вряд ли таких опытных игроков можно морально сломить поражением, пусть и с таким счётом. Это хоккей и здесь не такое бывает. Пора бы Капризову вернуть себе роль лидера и меньше обращать внимание на провокации. Команде нужна победа дома!

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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