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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси», прогноз на матч НХЛ 23 апреля 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси», третий матч. Тарасенко может всё!
Данил Моисеев
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ
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Именно так отозвался о своём одноклубнике Панарин. И он прав.

23 апреля состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Дэвилз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (23.04.2023)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Национальной хоккейной лиге на 23 апреля запланировано пять матчей плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить третьей игре между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников».

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Подопечные Жерара Галлана во втором матче в Ньюарке одержали победу со счётом (5:1), как и в первой игре серии. Хозяева открыли счёт на 12-й минуте встречи. Отличился в большинстве Эрик Хаула, но дальше забрасывали только гости. Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу за две встречи плей-офф.

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Крис Крайдер отметился дублем при игре в неравных составах. Патрик Кейн отдал две передачи и забросил шайбу. Каапо Какко же поставил жирную точку в матче. Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Шестёркин отразил 22 из 23 бросков соперника. Это его 12-я победа в плей-офф за карьеру.

Крис Крайдер стал первым игроком в истории лиги, кому удалось забросить четыре шайбы в большинстве за две встречи. Кейн делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров плей-офф среди американцев с 53 шайбами. Владимир Тарасенко вышел на шестое место по голам в плей-офф среди россиян. Плюс Адам Фокс повторил рекорд Джона Карлссона пятилетней давности, набрав шесть очков за две встречи.

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Соперник не сумел ничего противопоставить, но после пятой пропущенной шайбы решил остудить пыл. Драка переросла в массовую, и команды суммарно удалились на 116 минут. В плей-офф нервы и эмоции иногда преобладают, хотя это никак не помогло «Нью-Джерси» перевернуть ход игры.

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Витек Ванечек из «Дэвилз» пропустил 10 шайб за две встречи. С этим нужно что-то делать. Серия переезжает в Нью-Йорк. «Рейнджерс» и так находятся в классной форме, а тут за них будет поддержка родных трибун.

Игорь Шестёркин нашёл свою игру. Плюс в нападении есть Тарасенко и Патрик Кейн. В прошлом сезоне именно нападение «Рейнджерс» подвело. Сейчас таких проблем нет. Владимир не только вышел на шестое место по голам в плей-офф среди россиян за всю историю, он также опередил Овечкина в рейтинге лучших снайперов Кубка Стэнли за 10 лет.

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Так что особых проблем у хозяев не будет, зато гости явно оказались не готовы. Хотя регулярный сезон провели неплохо — 28 побед на выезде за 41 встречу. Однако и «Рейнджерс» дома играют неплохо — 23 победы за 41 игру. Так что на своём льду «синерубашечники» создадут проблемы «Дэвилз».

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За восемь последних игр регулярного чемпионата в гостях «Нью-Джерси» одержал три победы, когда дома «Рейнджерс» на таком же отрезке выиграли пять матчей. Хозяева смотрятся лучше. Плюс результативность второй матч кряду на высоте. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 23 апреля 2023 года

«Нью-Джерси» не может ничего противопоставить «синерубашечникам».Тарасенко с Кейном и Крайдером показывают впечатляющие результаты в нападении, а Игорь Шестёркин надёжен на воротах. Команда в отменной форме и теперь едет домой, где будет поддержка трибун. Поэтому проверим комбинированную ставку на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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