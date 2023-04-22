«Рейнджерс» — «Нью-Джерси», третий матч. Тарасенко может всё!

Именно так отозвался о своём одноклубнике Панарин. И он прав.

23 апреля состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Дэвилз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (23.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 23 апреля запланировано пять матчей плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить третьей игре между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников».

Подопечные Жерара Галлана во втором матче в Ньюарке одержали победу со счётом (5:1), как и в первой игре серии. Хозяева открыли счёт на 12-й минуте встречи. Отличился в большинстве Эрик Хаула, но дальше забрасывали только гости. Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу за две встречи плей-офф.

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Крис Крайдер отметился дублем при игре в неравных составах. Патрик Кейн отдал две передачи и забросил шайбу. Каапо Какко же поставил жирную точку в матче. Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Шестёркин отразил 22 из 23 бросков соперника. Это его 12-я победа в плей-офф за карьеру.

Крис Крайдер стал первым игроком в истории лиги, кому удалось забросить четыре шайбы в большинстве за две встречи. Кейн делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров плей-офф среди американцев с 53 шайбами. Владимир Тарасенко вышел на шестое место по голам в плей-офф среди россиян. Плюс Адам Фокс повторил рекорд Джона Карлссона пятилетней давности, набрав шесть очков за две встречи.

Соперник не сумел ничего противопоставить, но после пятой пропущенной шайбы решил остудить пыл. Драка переросла в массовую, и команды суммарно удалились на 116 минут. В плей-офф нервы и эмоции иногда преобладают, хотя это никак не помогло «Нью-Джерси» перевернуть ход игры.

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Витек Ванечек из «Дэвилз» пропустил 10 шайб за две встречи. С этим нужно что-то делать. Серия переезжает в Нью-Йорк. «Рейнджерс» и так находятся в классной форме, а тут за них будет поддержка родных трибун.

Игорь Шестёркин нашёл свою игру. Плюс в нападении есть Тарасенко и Патрик Кейн. В прошлом сезоне именно нападение «Рейнджерс» подвело. Сейчас таких проблем нет. Владимир не только вышел на шестое место по голам в плей-офф среди россиян за всю историю, он также опередил Овечкина в рейтинге лучших снайперов Кубка Стэнли за 10 лет.

Так что особых проблем у хозяев не будет, зато гости явно оказались не готовы. Хотя регулярный сезон провели неплохо — 28 побед на выезде за 41 встречу. Однако и «Рейнджерс» дома играют неплохо — 23 победы за 41 игру. Так что на своём льду «синерубашечники» создадут проблемы «Дэвилз».

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За восемь последних игр регулярного чемпионата в гостях «Нью-Джерси» одержал три победы, когда дома «Рейнджерс» на таком же отрезке выиграли пять матчей. Хозяева смотрятся лучше. Плюс результативность второй матч кряду на высоте. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 23 апреля 2023 года

«Нью-Джерси» не может ничего противопоставить «синерубашечникам».Тарасенко с Кейном и Крайдером показывают впечатляющие результаты в нападении, а Игорь Шестёркин надёжен на воротах. Команда в отменной форме и теперь едет домой, где будет поддержка трибун. Поэтому проверим комбинированную ставку на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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