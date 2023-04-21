«Барселона» — «Атлетико». Хави разбудит Левандовского?

Тренер каталонцев готов выпустить на поле Дембеле, чтобы поляк пришёл в себя и начал забивать.

23 апреля состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико». Начало – в 17:15 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.04. Успех мадридцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.15. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» 23 апреля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Барселона» – «Атлетико» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» (23.04.2023)

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В ближайшее воскресенье в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится центральный матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток в матче будет дан в 17:15 мск.

«Барселона» всё ещё не позволяет усомниться в своём превосходстве, опережая мадридский «Реал» на 11 очков. Чемпионский титул всё ближе, однако сейчас команде Хави точно не удастся похвастаться качественной игрой. Впервые в сезоне она не может выиграть в трёх матчах во всех турнирах подряд.

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Стоит отметить, что каталонцев серьёзно подкосило разгромное поражение от «Реала» в Кубке Испании в начале месяца (0:4). После него у хозяев словно пропала уверенность в собственных силах. Мгновенно последовали осечки в матчах с «Жироной» и «Хетафе», которым не удалось даже забить – оба раза зафиксирован счёт 0:0. Таким образом, нападение сине-гранатовых не забивает три встречи подряд.

Не последнюю роль во всём этом играют кадровые проблемы. В частности, по-прежнему не готов Педри, связывавший креативную полузащиту с нападающими. А лучший бомбардир команды Роберт Левандовски явно не в форме – с середины февраля поляк смог забить только в ворота «Эльче» с последнего места в таблице.

«Барселона» упустила возможность ещё больше увеличить отрыв от конкурентов, поэтому теперь ей важно вернуться на победный путь. Нервной концовки сезона никто не хочет. У неё в любом случае хорошо работает оборона, а сейчас в гости пожалует топовый, но удобный стилистически соперник. В Примере на своём поле каталонцы не проигрывают «Атлетико» с 2006 года. В 16 матчах за данный период было добыто 11 побед.

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«Атлетико» пребывает в столь прекрасной форме, что может создать проблемы. Подопечные Диего Симеоне выиграли в шести последних турах подряд, но важнее, что беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже 13 встреч. Никто и близко не подобрался к подобным показателям.

Всего за несколько матчей «матрасники» сократили отставание от «Реала» до двух очков. При благоприятном стечении обстоятельств они могут стать главным преследователем «Барселоны» на остаток сезона. В отличие от соперника, у гостей нет проблем с составом, а мотивация в таких матчах всегда на запредельном уровне.

У «Атлетико» вторая лучшая оборона лиги. За время беспроигрышной серии мадридцы ни разу не пропустили больше одного мяча, да и по ходу всего сезона таких матчей у них лишь три. Зато семь раз сыграли «на ноль».

Улучшилась также и статистика матчей на выезде. Клуб не проигрывает в гостях с конца октября. В то же время с реализацией на чужом поле у «Атлетико» не всё гладко. Если дома от него можно иногда ждать даже крупных побед, то в гостях больше одного гола забить получается редко. Потому важно не пропустить быстрый гол.

Впрочем, эта игра не обещает порадовать открытостью. Соперники рисковать результатом не собираются. Хави сейчас необходима победа, чтобы вернуть команде необходимый ритм. Симеоне же постарается просто помешать лидеру действовать в любимой манере.

Не ждём, что «Атлетико» впервые за много лет выиграет в Каталонии, однако и ставить на чистую победу хозяев не станем. Лучше рассмотрим вариант «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.11 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Тем более Хави настраивается на эту игру и даже планирует выпустить Дембеле. Как сообщается, в паре с Усманом у Роберта Левандовского увеличивается результативность.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» 23 апреля 2023 года

Центральный матч тура в испанском чемпионате не порадует обилием голов. «Барселона» постарается реабилитироваться за осечки и будет играть на результат. С недавних пор у сине-гранатовых не ладится игра в нападении, но обороне всё ещё равных нет. «Атлетико» также мало пропускает, а ещё давно не забивает в гостях больше гола.

Ожидается напряжённый матч, в котором интрига может сохраниться до финального свистка. Каталонцы остаются фаворитами встречи, ведь они много лет не проигрывают мадридцам дома в Примере. Однако легко им не будет. Ставки на то, что «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча, принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.11. Кроме того, за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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