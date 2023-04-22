«Ахмат» — «Сочи». Чем Хохлов отличается от Бердыева?

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23 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.16. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» (23.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон постепенно близится к завершению. Миновало уже 23 тура Российской Премьер-Лиги. 23 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами местный «Ахмат» и «Сочи». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

За последние шесть туров в чемпионате России «Ахмат» проиграл только «Локомотиву» (0:1). Также он сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и «Факелом» (1:1). Победы одержал в матчах с «Оренбургом» (3:1), «Крыльями Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0).

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Далеко не во всех этих встречах подопечные Сергея Ташуева показали качественную игру. Большую часть матча с «Локомотивом» они провели в большинстве, но так и не сумели забить. Также грозненцы не без удачи обыграли «Крылья Советов» и сыграли вничью со «Спартаком». Соперники смотрелись в разы предпочтительнее.

С другой стороны, даже несмотря на местами невнятный футбол, «Ахмат» сумел сыграть на результат и закрепиться в верхней части турнирной таблицы чемпионата России — на седьмой строчке. Особый вклад в результат привнёс голкипер Гиорги Шелия. За эти шесть туров он совершил более 20 сейвов.

Именно благодаря стараниям Шелии за этот период времени грозненцы пропустили всего лишь три мяча. 34-летний голкипер поймал кураж. Ташуеву остаётся работать лишь над результативностью. Пока что его подопечные с периодическим успехом создают моменты, а также испытывают проблемы с реализацией.

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Касается это и Гамида Агаларова, который по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ. В этом он забил лишь один мяч и отдал одну результативную передачу в чемпионате России. У форварда был отличный шанс улучшить статистику и помочь своей команде добыть победу в игре последнего тура с «Факелом». Но в концовке он с метра попал в защитника, героически кинувшегося перекрывать пустой угол ворот.

«Сочи» в последних шести турах чемпионата России добыл далеко не такие хорошие результаты, как «Ахмат». Он выиграл у ЦСКА (2:0) и «Динамо» (тоже 2:0). Проиграл «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3), «Крыльям Советов» (1:2) и, наконец, «Краснодару» (0:2).

Наиболее интересен матч с «быками», ведь он стал первым для сочинцев под руководством Дмитрия Хохлова. Несмотря на то что встреча проходила на стадионе «Фишт», «быки» полностью контролировали ход матча. Если бы не вратарь «Сочи» Денис Адамов, они бы одержали победу с разгромным счётом.

Сочинцы практически ничего не создали у ворот краснодарцев. Был, конечно, момент, когда Кристиан Нобоа точной передачей вывел Георгия Мелкадзе один на один, но удар у нападающего совсем не получился. Другие атаки подопечных Дмитрия Хохлова трудно назвать опасными.

Возможно, в будущем специалисту удастся отладить игровые механизмы «Сочи». Однако пока что в правильности его назначения на должность есть сомнения. В недавнем интервью Леонид Слуцкий отметил, что Хохлов использовал ту же расстановку и тот же стартовый состав, что и предыдущий наставник сочинцев Курбан Бердыев.

Слуцкий подчеркнул, что Хохлов входил в тренерский штаб Бердыева и разделял пропагандируемые 70-летним тренером идеи. По его мнению, игра «Сочи» вряд ли сильно изменится после ухода Бердыева. А ведь перемены команде сейчас совсем не помешали бы. Она располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Сочинцы весь сезон пытаются играть не в своём стиле. Сначала был Вадим Гаранин, идеи которого работали с переменным успехом. Затем Курбан Бердыев с жёстким оборонительным стилем. Теперь новый специалист, но с тем же видением, что Бердыев. Отсюда и полное отсутствие стабильности.

Несмотря на имеющиеся проблемы с построением командного футбола, грозненцы выглядят фаворитами предстоящего матча. Играть на результат они умеют. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «Ахмата». Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16.

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У «Сочи» наблюдаются большие проблемы с выездами. За 11 туров в роли гостя он добыл только три победы, причём две из них были одержаны в матчах с располагающимися в зоне вылета командами. Также сочинцы один раз сыграли вничью. Во всех остальных случаях потерпели поражения и немало пропустили — 27 мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» 23 апреля 2023 года

При всех имеющихся недостатках «Ахмат» — фаворит предстоящей игры. Он добыл хорошие результаты в последних шести турах. Плюс в шикарном тонусе пребывает Георги Шелия. Также не в пользу «Сочи» свидетельствует то, что встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена». В этом сезоне сочинцы очень плохо выступают на выезде. Прибавляем сюда то, что они очень нестабильны и проиграли четыре из шести последних матчей. Предлагаем проверить победу грозненцев.

Ставка: победа «Ахмата» за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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