«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Гарри Кейн взял паузу

Форвард лондонцев в последнем матче прервал свою результативную серию и вряд ли забьёт в этой встрече.

23 апреля 2023 года состоится матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.80. Шансы лондонцев оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «сороки» победят со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (23.04.2023)

Самый долгожданный матч выходных в АПЛ состоится 23 апреля. «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».

Игра пройдёт на «Сент-Джеймс Парк». «Сороки» занимают четвёртое место в турнирной таблице с 56 очками, в то время как гости находятся на пятом месте с 53 очками. Разница между клубами всего три очка, поэтому их встреча очень важна.

«Ньюкасл» подходит к матчу с лондонцами после поражения «Астон Вилле» с разгромным счётом 0:3. «Сороки» пропустили гол на 11-й минуте, но активности в атаке так и не прибавилось. Соперник был настойчив и забил два гола в последние 26 минут матча, одержав победу.

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Поражение от «Астон Виллы» стало первым для «Ньюкасла» за последние шесть встреч. До него «сороки» обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:0) дома, а также «Ноттингем Форест» (2:1), «Вест Хэм» (5:1) и «Брентфорд» (2:1) на выезде.

«Сороки» дома не проигрывают в 14 из 15 последних встреч. Однако они победили только в двух из последних четырёх домашних игр АПЛ, уступив «Ливерпулю» (0:2) и сыграв вничью с «Вест Хэмом» (1:1). В шести из семи последних матчей с участием «Ньюкасла» на его поле забивалось менее 2.5 мяча.

«Тоттенхэм» в последней встрече проиграл «Борнмуту» со счётом 2:3, чем многих удивил. «Шпоры» открыли счёт на 14-й минуте, но незадолго до перерыва соперник его сравнял.

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«Вишни» вышли вперёд на 51-й минуте, но «Тоттенхэм» не сдавался и сравнял счёт на 88-й минуте матча. Однако удержать ничью не сумел и пропустил третий мяч на пятой добавленной минуте.

Поражение от «Борнмута» означает, что «шпоры» победили только в одной из четырёх последних встреч. Они сыграли вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и «Эвертоном» (1:1), а дома обыграли «Брайтон» со счётом 2:1.

«Шпоры» слабо выступают на выезде и не выиграли ни одного из последних четырёх матчей АПЛ. Помимо ничьих с «Саутгемптоном» и «Эвертоном», были поражения от «Лестера» (1:4) и «Вулверхэмптона» (0:1). В трёх из пяти последних игр в гостях с участием «Тоттенхэма» не забивалось более двух мячей.

«Ньюкасл Юнайтед» сомневается в физической готовности Аллана Сент-Максимена, а в составе «Тоттенхэма» отсутствует полузащитник Лукас Моура — дисквалификация. Эмерсон Роял и Бен Дэвис травмированы, а также есть сомнения в физической готовности Райана Сесеньона и Ива Биссума.

«Тоттенхэм» находится в поисках тренера, и в сферу интересов попал Луис Энрике. Однако пока команда работает под управлением исполняющего обязанности Кристиана Стеллини. В целом он не так уж плохо справляется со своей работой.

Гарри Кейн в последней встрече прервал свою результативную серию. Нападающий забивал в шести матчах подряд во всех соревнованиях, включая международные матчи. Однако поразить ворота «Борнмута» он не смог. Недавно владелец «шпор» высказался, что Кейну нужно поставить памятник за заслуги в клубе.

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Это важная игра с точки зрения борьбы за попадание в четвёрку сильнейших. Обе команды знают, как важно избежать поражения в этом матче. Эти мысли могут привести к напряжённой игре, а матч может закончится с равным счётом, но не будет больше двух забитых мячей.

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