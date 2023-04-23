Экспресс на 23 апреля с коэффициентом 29.1: Дзюба атакует, Хави отбивается

23 апреля пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 29.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Встречаются две команды, которые сейчас имеют наилучшую форму в РПЛ, так как выиграли пять из шести матчей после паузы. Причём добивались успеха они противоположными способами. Если ЦСКА делал ставку на надёжную игру в обороне и пропустил в этих шести турах только три мяча, то «Локомотив» больше надеялся на свою атаку.

С приходом в команду Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова эта линия железнодорожников расцвела во всей красе. «Локо» за шесть матчей забил 16 мячей, из них 10 на счету двух главных зимних новичков. Защищаться у гостей получается хуже, в среднем они пропускают по одному голу за матч.

10 лучших прогнозов на сегодня.

ЦСКА считается явным фаворитом, но соперник у них очень серьёзный. Команда Владимира Федотова была вынуждена потратить немало сил в Кубке России, а «Локомотив» будет свежее, да ещё и в хорошем настроении после громкой победы в «Оренбурге». Несмотря на разницу в турнирной таблице, сейчас эти команды примерно равны. Ничья станет закономерным исходом их матча. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.75.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико»

Такое впечатление, что «Барселона» слишком рано надела на себя золотые медали. Конечно, у них серьёзный отрыв от «Реала», и вряд ли что-то сможет помешать каталонцам стать чемпионами, но обилие осечек вряд ли радует Хави. Его команда впервые в сезоне не может забить в трёх матчах подряд, играет слишком пассивно и полагается только на оборону.

В Примере «Барселона» не пропускает три матча подряд, но, как только попадётся хороший соперник, защита каталонцев может не выдержать, это мы видели уже не один раз. Нынешний «Атлетико» как раз из тех команд, которых хозяевам стоит опасаться. «Матрасники» набрали отличную форму: выиграли в чемпионате шесть последних матчей, не проигрывают 13 встреч подряд и всерьёз претендуют на вторую строчку.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Атлетико» начал стабильно забивать, а в защите у него и так особых проблем не было. Пока «Барселона» не в лучшей форме, для Диего Симеоне это наилучший шанс отобрать очки у фаворита, которого почему-то оценили слишком высоко. Кадровые проблемы и слабая игра лидеров тоже не добавляют веры в каталонцев. Предлагаем рискнуть и взять победу «Атлетико» за 4.20.

Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи»

Центральный матч тура в Серии А обещает подарить полноценную интригу, которой ещё недавно могло и не быть. «Наполи» слишком долго шёл без потерь, являясь одной из самых ярких европейских команд нынешнего сезона. Ещё месяц назад у команды Лучано Спаллетти во всех турнирах было всего два поражения, но теперь всё не так впечатляюще. В пяти последних матчах неаполитанцы смогли выиграть лишь раз – и то была неубедительная победа над аутсайдером «Лечче» (2:1).

Они не смогли забить «Милану» (0:4) и даже «Вероне» (0:0), а также вылетели из Лиги чемпионов, не сумев найти ключ к обороне «россонери». В итоге теперь гостям остаётся только одно – как можно скорее завоевать чемпионский титул. Лидер нападения «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти в ответной игре с «Миланом» в ЛЧ, но после поражения заверил болельщиков, что сделает всё для ударной концовки сезона. Ему можно верить, ведь в лучшей форме остановить нападающего мало кому удаётся.

Впрочем, сейчас «Ювентус» находится на эмоциональном подъёме. Команда Массимилиано Аллегри вышла в полуфинал Лиги Европы, ей вернули 15 очков в чемпионате, и игра постепенно налаживается. В то же время у туринцев только одна победа в пяти предыдущих матчах, а теперь придётся принять максимально мотивированного соперника. Ставить на чистую победу «Наполи» будет опрометчиво, однако можно взять его победу с форой (0) с коэффициентом 1.85.

Экспресс на матчи 23 апреля

Ставка 1: ничья в матче ЦСКА — «Локомотив» за 3.75.

Ставка 2: победа «Атлетико» над «Барселоной» за 4.40.

Ставка 3: победа «Наполи» над «Ювентусом» с форой (0) за 1.85.

Общий коэффициент: 3.75 Х 4.20 Х 1.85 = 29.9.

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