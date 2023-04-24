«Рейнджерс» — «Нью-Джерси», четвёртый матч. Тарасенко вернёт удачу

Одно поражение ничего не меняет, и дома команда Панарина и Шестёркина победит.

25 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Дэвилз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (25.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 25 апреля запланированы четыре матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «синерубашечников».

Третий матч серии выдался непростым для «Рейнджерс». «Нью-Джерси» одержал победу (2:1 ОТ). Крис Крайдер открыл счёт во втором периоде. Патрик Кейн и Мика Зибанеджад ему ассистировали.

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Ответ гостей последовал через семь минут. Джек Хьюз в большинстве сравнял счёт. После соперники играли на равных, а моменты были с обеих сторон. В овертайме же победу «Нью-Джерси» принёс защитник Даги Хэмилтон.

Игорь Шестёркин отразил 26 из 28 бросков соперника и был признан третьей звездой матча. Его визави из «Дэвилз» — 22-летний Акира Шмид отразил 35 из 36 бросков.

Впервые в этой серии «Рейнджерс» проиграли. Нападение показало отвратительную реализацию — всего 1 из 36 бросков достиг цели — это 2,78%. Первый домашний матч серии оказался неудачным, хоть команда и создавала моменты у ворот «Нью-Джерси», но этого было недостаточно.

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В четвёртой игре подопечные Жерара Галлана постараются больше такого не допустить. Игорь выручает очень много, но и нападению стоит держать планку. В первых двух встречах хоккеисты забросили 10 шайб, пора это повторить, ведь забивать есть кому.

В «Нью-Джерси» из лидеров выделяется Джек Хьюз, у которого две шайбы за три игры серии. У хозяев в обороне дела в порядке и в нападении хватает звёзд. Так что в четвёртом матче стоит ждать совсем иного хоккея от «Рейнджерс».

Всё-таки опыта и мастерства у них больше, плюс Игорь Шестёркин выручает, за три игры он пропустил всего четыре шайбы и это было его первое поражение в текущем плей-офф. Плюс дома поддержка трибун, команда в отменной форме. Лидеры постараются исправиться за неудачу в первом домашнем матче.

Тем более что за 86 очных встреч у «Нью-Джерси» всего 38 побед, тогда как у «Рейнджерс» — 48. У «синерубашечников» есть лидеры, которые способны решать в важные моменты. У гостей же нет таких ресурсов и звёзд, но удача оказалась на их стороне. Впрочем, в четвёртом матче уповать только на неё не стоит.

Мы рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.42. Забивать у хозяев есть кому, первые две встречи это отлично доказали, но дома что-то пошло не так. Однако теперь у «синерубашечников» есть мотивация поквитаться за обидное поражение, плюс болельщики будут гнать команду вперёд.

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Опыт и мастерство лидеров должны помочь, гости сейчас в хорошем расположении духа после победы, но впереди четвёртая игра. У хозяев отменная защита и нападение. У гостей Витек Ванечек уже пропустил 10 шайб, а насколько хватит молодого Шмида покажет только время. Однако на вратаря будет давить фактор плей-офф.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 25 апреля 2023 года

«Нью-Джерси» благодаря 22-летнему голкиперу удалось выиграть первый матч в серии, но надолго ли хватит его без опыта в плей-офф? У хозяев в нападении опытные и мастеровитые игроки. Мотивация вернуть долг за поражение присутствует. Плюс Игорь Шестёркин по-прежнему играет здорово. Поэтому остановимся на победе «Рейнджерс» через тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.42.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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