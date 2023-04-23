«Аталанта» — «Рома». Моуринью рано расслабляться

24 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Рома». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех римлян оценивается в 3.16. На ничью дают коэффициент 3.32.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» – «Рома» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» (24.04.2023)

Италия - Серия А. 31-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Аталанта Бергамо Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

Возвращение 15 очков «Ювентусу», пока ещё не окончательное, внесло серьёзные коррективы в таблице. «Рома» спустилась с третьей строчки на четвёртую, опережая на три очка «Милан». А бергамаски вообще занимают седьмую строчку.

У Жозе Моуринью есть ещё один шанс заработать путёвку в Лигу чемпионов. «Рома» в четверг вышла в полуфинал Лиги Европы, в котором сыграет с «Байером». Римляне провели очень хороший ответный матч с «Фейеноордом». Хоть они и потратили много сил, но добились необходимого результата.

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Дела в Серии А на самотёк бросать пока не стоит. В ближайших четырёх матчах станет ясно, сможет «Рома» остаться в топ-4 или её оттуда подвинут. После игры в Бергамо римлян ждёт домашняя встреча с «Миланом», а потом — с «Интером». Это главные преследователи «волков», которым нельзя проигрывать.

Гасперини о Лиге чемпионов остаётся только мечтать. Его команда в этом сезоне играет очень плохо. Бергамаски остановились в развитии. Они больше не тянут уровень топов Серии А, но им хватает запаса прочности для того, чтобы не спуститься в середину турнирной таблицы.

Хорошие матчи «Аталанты» стали редкостью. В отдельно взятой игре команда Гасперини может отобрать очки у любого представителя Серии А, но на дистанции она не впечатляет. К встрече с «Ромой» хозяева подходят не в лучшей форме, у них всего три победы в 10 последних встречах и пять поражений.

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«Аталанта» стала забивать меньше обычного, плюс потеряла своего лучшего бомбардира Адемолу Лукмана. Забить «Роме», которая хорошо защищается, бергамаскам будет тяжело. Но за счёт преимущества домашнего поля и небольшой усталости соперника это можно сделать. Да и оборона римлян в матчах с хорошими соперниками редко бывает безгрешной.

«Рома» сейчас набрала форму гораздо лучше, чем её соперник. В последних матчах римляне играли действительно неплохо, интереснее, чем «Аталанта». Несмотря на усталость, гости не собираются терять очки. Они подтянули игру в атаке, стали больше забивать. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Рома» не проиграет и оба клуба забьют за 2.82.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года

Четыре дня должно было хватить игрокам «Ромы», чтобы восстановиться к важному матчу. На выезде римляне не так хороши, как дома, возможно у них не получится дожать соперника и забрать три очка, но на ничью рассчитывать точно можно. Как и на обмен голами, который этим командам вполне по силам.

Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 2.82.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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