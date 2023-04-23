«Аль-Наср» — «Аль-Вахда». Роналду чувствует себя королём

24 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Вахда». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Аль-Вахды» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» 24 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» (24.04.2023)

Позади 25 туров чемпионата Саудовской Аравии, а также матчи 1/4 финала Саудовского кубка чемпионов. 24 апреля состоится полуфинальная встреча, в которой померяются силами «Аль-Наср» — «Аль-Вахда». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Сауд». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» (0:2). Встреча стала первой для клуба под руководством нового главного тренера Динко Иличича. Предыдущий наставник, по информации СМИ, был отправлен в отставку из-за недовольства футболистов, в том числе Криштиану Роналду.

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Примечательно, что, уходя в раздевалку после поражения в матче с «Аль-Хилялем», звёздный португалец не сдержал эмоций. Он схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперников. На Роналду сразу же был подан иск в прокуратуру. Его обвинили в непристойном поведении и призвали депортировать из страны.

Роналду ожидаемо удалось избежать наказания. Для дорогостоящего футболиста было моментально найдено оправдание. В «Аль-Насре» заявили о том, что Криштиану получил травму паха. Комитет по дисциплине и этике не применил санкций за данный инцидент, поскольку была просмотрена только официальная трансляция игры, а не видео, которые были размещены в социальных сетях.

Так или иначе Криштиану стоит быть осторожнее. Соперники намеренно выводят португальца из себя, и периодически это у них получается. Сказывается давление как на моральном настрое Роналду, так и на результатах клуба. В пяти последних турах чемпионата Саудовской Аравии он одержал только две победы и один раз сыграл вничью.

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Из-за поражений позиции «Аль-Насра» в чемпионской гонке заметно ухудшились. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет три очка, но при этом у соперника имеется матч в запасе. Шансы на трофей в этом сезоне у Роналду стремительно тают. Ранее его команда вылетела из Суперкубка Саудовской Аравии, уступив в полуфинале «Аль-Иттихаду» (1:3).

Поэтому есть все основания полагать, что на Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» настроится как надо. В предстоящем матче, несмотря на то что это полуфинал, его ждёт довольно удобный соперник. «Аль-Вахда» располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии — на 13-м месте.

За 23 тура подопечные Хосе Луиса Сьерры одержали только пять побед и семь раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах они проиграли. Пропустили за этот период времени «рыцари Мекки» не так уж и много — 33 мяча. Но и сами они забили всего лишь 19 голов. Меньше только у располагающегося в зоне вылета «Аль-Халиджа».

С результативностью у команды не всё в порядке. Напрашивается вопрос — как же она тогда добралась до полуфинала турнира? Ответ прост — не без удачи. В 1/8 финала «Аль-Вахда» обыграла благодаря численному преимуществу «Дамак» (1:0).

На 61-й минуте получил красную карточку ведущий центральный защитник «Дамака» Хассан Аль-Шамрани. На 82-й минуте «Аль-Вахда» забила победный гол. Затем в 1/4 финала подопечным Сьерры достался в соперники замыкающий турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Батен». По итогу они одержали закономерную победу со счётом 2:1.

В предстоящем матче «Аль-Вахде» вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью в основное время. У «Аль-Насра» гораздо больше ресурсов, а также лучше результаты на дистанции. Хотя результативной победы от него, пожалуй, тоже ожидать не стоит. Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.16.

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Как мы уже отметили, совсем недавно «Аль-Наср» пережил смену главного тренера. Первый матч под руководством нового наставника он провалил. Скорее всего, тренеру потребуется некоторое время на то, чтобы освоиться и поставить качественный доминирующий командный футбол.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Саудовского кубка чемпионов «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» 24 апреля 2023 года

«Аль-Наср» выглядит фаворитом предстоящего матча. У него сильнее состав, а также гораздо лучше расположение в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. На домашнем стадионе он наверняка обыграет испытывающую серьёзные проблемы с результативностью «Аль-Вахду». В то же время встреча вряд ли получится результативной. Во-первых, подопечные Сьерры пропускают не так уж и много. Во-вторых, требуется время на адаптацию новому главному тренеру «Аль-Насра».

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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