«Спартак» — «Краснодар»: кадровый голод мешает Абаскалю

24 апреля состоится Winline матч тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (24.04.2023)

«Спартак» по весне лихорадит. От команды Гильермо Абаскаля ждали, что она будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, но сейчас предел мечтаний москвичей — второе место. Да ещё и в Кубке России спартаковцы проиграли «Акрону» (1:2) и покинули турнир. Победа над «Торпедо» (2:1) в прошлом туре была важной, но игровые проблемы не решены: аутсайдер вполне мог отобрать очки у «Спартака».

Кроме того, на красно-белых обрушилась лавина травм и дисквалификаций. С «Краснодаром» точно не сыграют удалённые в прошлом матче Литвинов и Мартинс. Георгий Джикия и Квинси Промес вроде бы восстановились от травм, но их выход на поле под вопросом, а если они и появятся на поле, то в какой будут форме? В центре обороны у команды вообще беда: Абаскалю постоянно приходится перекраивать сочетания, что, конечно, сказывается на результатах команды: «Спартак» пропускает постоянно и много.

И тем не менее у команды достаточно глубокий состав, а линия нападения — одна из сильнейших в лиге. Так что говорить, что «Спартак» в кризисе, не стоит. Травмированные и дисквалифицированные вернутся, а Абаскаль уже не раз показывал себя достаточно сильным тактиком.

«Краснодар» прямо сейчас идёт седьмым, постепенно привыкая к требованиям Владимира Ивича. Это интересный специалист, который, правда, строит игру, далёкую от стандартов, что мы привыкли видеть от «Краснодара». И эффективность подхода Ивича видна: команда выиграла четыре из последних пяти матчей, проиграв только «Локомотиву». Проблема южан в том, что они порой теряют концентрацию. Так было и в игре с железнодорожниками, и в последнем матче Кубка России с «Крыльями Советов», где краснодарцы упустили преимущество в два мяча, играя в большинстве.

Сложно предсказать исход этого матча, но то, что голы в нём будут — это наверняка. «Спартак» обладает прекрасной группой атаки, однако регулярно пропускает. Краснодарцы же периодически теряют концентрацию, что влияет на их результаты. Стоит поставить на то, что обе команды забьют, и тотал матча превысит 2.5 мяча. Сделать это можно за 1.90 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар» совершенно бесплатно!

Ставка: ничья за 1.90.