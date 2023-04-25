«Райо Вальекано» — «Барселона». А где лучший бомбардир?

За последние 14 матчей в Примере поляк забил только четыре мяча. Команда побеждает, но голов мало.

26 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех мадридцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Райо Вальекано» — «Барселона» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (26.04.2023)

Испания - Примера. 31-й тур 26 апреля 2023, среда. 23:00 МСК Райо Вальекано Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

На 26 апреля запланированы четыре встречи 31-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде померяются силами местный «Райо Вальекано» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано.

За последние 10 туров в чемпионате Испании «Райо Вальекано» победил только «Осасуну» (2:1). Также он сыграл вничью с «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1), «Атлетиком» из Бильбао (0:0), «Жироной» (2:2) и располагающейся в зоне вылета «Валенсией» (1:1).

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Проиграли подопечные Андони Ираолы «Кадису» (0:1), «Сельте» (0:3), «Атлетико» (1:2) и «Реалу Сосьедад» (тоже 1:2). Из-за плохих результатов они спустились на девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от зоны еврокубковых турниров довольно велико. Закончить сезон в топ-6 уже вряд ли получится.

Причина спада «великанов» необычна. Дело в том, что наконец-то получил возможность выступать за неё Рауль де Томас, приобретённый минувшим летом у «Эспаньола». Пропустивший половину сезона нападающий провёл в составе «Райо Вальекано» 11 неполных матчей, в которых не отметился ни единым результативным действием.

В то же время стал получать меньше игрового времени Радамель Фалькао. 37-летний форвард редко радовал результативностью, но часто его опыт и характер приносили пользу, помогая «Райо Вальекано» цепляться за очки. Теперь колумбиец может уйти в клуб «Джохор Дарул Такзим» из Малайзии. По некоторой информации, он уже дал понять, что готов к переходу.

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Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Мадриде, у «Барселоны» не должно возникнуть серьёзных проблем. Она уверенными шагами идёт к чемпионству в Ла Лиге. За 30 туров каталонцы потерпели лишь два поражения и четыре раза сыграли вничью.

За этот период времени подопечные Хави пропустили всего лишь девять мячей — меньше всех. Сами забили 54. Немало, но интересно то, что во второй половине сезона результативность сине-гранатовых заметно снизилась. Стал реже забивать лучший бомбардир Роберт Левандовски.

В 11 матчах в чемпионате Испании в 2023 году поляк отметился только четырьмя голами, хотя на поле редко уходит на замену. Хави совсем недавно призвал помнить, что Левандовски на данный момент является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вот только и самому форварду пора об этом напомнить.

Левандовски не забил в 9 из 10 последних матчей, что является его худшей серией с 2016 года. В четырёх из семи последних туров чемпионата Испании «Барселона» победила, но забивала немного. Также было две безголевых ничьих — с «Жироной» и «Хетафе».

И это удивляет, ведь от травм оправились и Педри, и Френки де Йонг. Теперь каталонцы уверенно доминируют практически в каждом матче и создают немало моментов. Подводит реализация. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.88.

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В матче последнего тура каталонцы довольно уверенно обыграли «Атлетико» (1:0). Большую часть встречи они владели мячом и инициативой. По итогу сине-гранатовые забили под занавес первого тайма и грамотно сыграли на удержание счёта. Не исключено, что в этот раз будет примерно так же.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона» 26 апреля 2023 года

У «Райо Вальекано» далеко не такой звёздный состав, как у «Барселоны». И на последнем отрезке сезона у него отчётливо проглядывается спад. Возможно, Раулю де Томасу попросту нужно больше времени на освоение. А может быть причина кроется совсем в другом. Как бы там ни было, в победу стремительно приближающихся к чемпионству каталонцев верится гораздо больше, хоть они и стали реже забивать. В конце концов, у сине-гранатовых самая надёжная оборона в Ла Лиге. Думаем, матч ознаменуется их нерезультативной победой.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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