«Ман Сити» — «Арсенал». Холанд разрушит мечты Артеты

26 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56, а шансы «канониров» оцениваются аналитиками в 5.40. Ничья доступна за 4.45.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года

По мнению «Фонбет», матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.37, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.63. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.09, а гол «Арсенала» оценивается в 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (26.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но имеет два матча в запасе. Даже ничья сохранит «горожанам» условное лидерство по потерянным очкам. Конечно, никто не гарантирует, что подопечные Хосепа Гвардиолы не потеряют очки в плотном графике, но пока к этому очень мало предпосылок.

«Ман Сити» выиграл 11 из 12 последних официальных матчей, и только три из этих побед были одержаны с разницей менее чем в три мяча. Вничью за этот период клуб сыграл только с «Баварией», но этот результат обеспечил «горожанам» выход в полуфинал Лиги чемпионов.

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На днях «Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии, разгромив на стадионе «Уэмбли» «Шеффилд Юнайтед» (3:0) из Чемпионшипа. Интересно, что хет-трик в составе победителей оформил не лучший бомбардир Эрлинг Холанд, а Рияд Марез. Алжирцу уже не впервой брать на себя роль лидера, когда у норвежца не идёт игра.

Впрочем в последнее время Холанд неудержим – до игры с «Шеффилдом» он забивал в семи встречах подряд, записав на свой счёт 15 голов. Теперь у лучшего бомбардира «Ман Сити» 48 мячей в 42 матчах во всех турнирах – феноменальный результат.

Особо отметим фактор домашнего стадиона. «Манчестер Сити» одержал 11 побед подряд на «Этихаде» и только в двух матчах забивал меньше трёх голов. Пострадали в том числе «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Бавария».

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Интересно, что единственной командой, которая в 2023 году смогла пропустить всего лишь один мяч в гостях у «Ман Сити», стал «Арсенал». Однако это был матч Кубка Англии, в котором Гвардиола пустился в тактические эксперименты, а Микель Артета выставил неоптимальный состав.

Встреча АПЛ, которая состоялась через пару недель в Лондоне, завершилась уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Гвардиола всё ещё остаётся крайне неудобным соперником для Артеты, который смог лишь однажды за восемь попыток обыграть своего учителя.

Предпосылок переломить эту ситуацию для тренера «Арсенала» стало значительно меньше за последние несколько недель. «Канониры» потеряли шесть очков, сыграв три ничьих подряд, и каждый матч оборачивался настоящей драмой.

В играх с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) лондонцы вели к перерыву со счётом 2:0, но оба раза упускали победу из-за проваленных вторых таймов. Домашний матч с «Саутгемптоном» не сулил неприятностей, но они начались с самой первой минуты, когда ошибка вратаря Аарона Рамсдейла позволила гостям открыть счёт.

Основной проблемой Микеля Артеты является отсутствие глубины состава. Даже травма одного или двух ключевых игроков приводит к большим проблемам. Сейчас в лазарете пребывает центральный защитник Вильям Салиба, без которого «канониры» не могут удержать ворота сухими на протяжении пяти встреч.

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Суммируя всё вышесказанное, мы не видим у «Арсенала» перспектив остаться главным претендентом на чемпионство. Вопрос только в том, с каким счётом «Манчестер Сити» победит лидера. Поставим на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 2.17 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года

Микель Артета четыре раза привозил «Арсенал» на стадион «Этихад» и проиграл все четыре матча с общим счётом 0:10. Текущая форма лидера АПЛ ужасающая. «Канониры» теряют очки в трёх встречах подряд, в то время как «Манчестер Сити» крушит одного соперника за другим, не обращая внимания на регалии. Инициатива в чемпионской гонке АПЛ будет перехвачена, и сделано это будет весьма зрелищно. Ставку на победу «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча можно сделать в «Фонбет» за 2.17. А все зарегистрировавшиеся получат фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

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