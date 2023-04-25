«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Дела у Салаха идут на поправку

Мохамед готов бороться за путёвку в Лигу чемпионов и набрал ход.

26 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют мерсисайдцев: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00. Победа «Ливерпуля» оценена в 1.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (26.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Крис Кавана в 21:45 мск даст стартовый свисток.

«Вест Хэм» сильно регрессировал относительно прошлого сезона. Руководство потратило почти € 200 млн на усиление состава. Однако при этом команда долгое время располагалась в подвале турнирной таблицы. Лишь благодаря последним победам над «Фулхэмом» (1:0) и «Борнмутом» (4:0), а также ничейному результату с «Арсеналом» (2:2) «молотобойцы» смогли подняться на 13-е место.

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Руководство озадачено тем, что команда располагается ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Недавно в спортивных СМИ появилась информация о том, что всерьёз рассматривается отставка Дэвида Мойеса вне зависимости от результата команды по итогам сезона. В числе потенциальных кандидатов на замену называют Грэма Поттера и Паулу Фонсеку.

«Молотобойцы» проиграли в 15 из 31 встречи АПЛ. Семь матчей завершились ничейным результатом. Побеждал клуб в основном соперников из нижней части таблицы.

Возможно, результат в Лиге конференций заставит руководство пересмотреть свои взгляды относительно будущего шотландского специалиста. Напомним, в ответной встрече 1/4 финала «молотобойцы» разгромили бельгийский «Гент» и пробились в полуфинал турнира, в котором встретятся с «АЗ Алкмар».

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Для «Ливерпуля» текущий сезон складывается крайне неудачно. Команда Юргена Клоппа досрочно завершила выступления во всех турнирах. В АПЛ дела также идут неважно. За 31 тур АПЛ команда победила лишь 14 раз. Восемь матчей завершились ничейным результатом.

Однако в последнее время в выступлениях и результатах мерсисайдцев стал проглядываться прогресс. Красные сыграли вничью с «Челси» (0:0) и лидирующим «Арсеналом» (2:2), а также обыграли «Лидс» (6:1) и «Ноттингем Форест» (3:2). В итоге они поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ.

«Ливерпуль» демонстрирует неплохую результативность — 59 мячей. Лишь «Арсенал» и «Ман Сити» забили больше. Мохамед Салах поучаствовал в 23 из 59 общекомандных голов. Весной египтянин набрал отличную форму — забил восемь голов и отдал две результативные передачи в последних восьми турах.

«Вест Хэм» выдал серию неплохих матчей и на время обезопасил себя от борьбы за сохранение прописки. Дэвид Мойес сосредоточил усилия на Лиге конференций, где имеет все шансы выиграть.

«Ливерпуль» лишь благодаря хорошим выступлениям в АПЛ может обеспечить себе путёвку в еврокубки. В последних матчах мерсисайдцы продемонстрировали классный футбол. Похоже, что Юргену Клоппу удалось настроить резервы команды на финальный рывок. Не последнюю роль сыграл Мохамед Салах, набравший ударную форму. Рекомендуем ставку на победу «Ливерпуля» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 26 апреля 2023 года

«Вест Хэм» ведёт борьбу за выживание и в текущем розыгрыше АПЛ может похвастаться победами лишь над аутсайдерами. Во встречах с претендентами на высокие места в турнирной таблице «молотобойцы» регулярно терпят неудачи. В игре «Ливерпуля» в последнее время наблюдается прогресс. Учитывая турнирную мотивацию гостей и превосходство в классе над соперником, мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Ливерпуля» за 1.90.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 2.40.

Ассистент Аллегри оскорбил Спаллетти после матча чемпионата Италии.

Прогноз на матч «Лидс» — «Лестер» с коэффициентом 2.10.

Агент Чебеджи заявил, что Языджи может вернуться в РПЛ.