«Челси» — «Брентфорд». Кошмар Лэмпарда не закончен

26 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Брентфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «пчёл» оценён экспертами тоже в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Брентфорд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брентфорд» (26.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК Челси Лондон Не начался Брентфорд Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ на 26 апреля запланированы четыре встречи 33-го тура. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Совсем недавно «Челси» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» (0:4 по сумме двух матчей). Хотя в ответной встрече на «Стэмфорд Бридж» он смотрелся вполне собранно. «Аристократы» создали много моментов, поэтому как минимум на один гол они точно наиграли.

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Хочется похвалить легендарного Фрэнка Лэмпарда. В крайне сжатые сроки, после трёх безвольных поражений подряд, ему всё же удалось отладить игровые механизмы «Челси». Команда смотрелась цельно и местами даже доминировала. Не позволила добыть результат получше плохая реализация моментов.

Проблемы у «аристократов» тянутся с тех самых пор, как команду покинул Роман Абрамович. За последние 22 тура в чемпионате Англии они забили всего лишь 15 мячей. За этот период времени выиграли только четыре матча. Также было восемь ничьих, в том числе во встрече как раз с «Брентфордом» (0:0).

Удастся ли Лэмпарду сделать ещё один важный шаг в карьере и зарекомендовать себя в качестве сильного специалиста? Пока что всё плохо. Англичанин установил антирекорд. Он стал первым тренером в истории клуба, который проиграл свои первые четыре матча после назначения на должность.

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Более того, из 17 последних встреч в качестве главного тренера Лэмпард выиграл только один. Ничьих при этом всего две. Некоторые эксперты требуют увольнения англичанина. По их мнению наставник не справляется с поставленными задачами. Заменить его в ближайшем будущем может Маурисио Почеттино. Сообщается, что он впечатлил совладельцев «Челси» чётким видением развития клуба.

У «Брентфорда» всё гораздо спокойнее и стабильнее. Он чётко выбрал курс развития и сумел твёрдо закрепиться в середняках, став одним из самых неудобных и опасных соперников. На данный момент «пчёлы» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от идущего следом «Челси» составляет пять очков.

За 32 тура подопечные Томаса Франка потерпели всего лишь восемь поражений. Ничьих, правда, многовато — 14. За этот отрезок времени «пчёлы» забили 48 мячей. 19 из них записал на свой счёт ставший одной из главных сенсаций этого сезона Айван Тони.

27-летний нападающий набрал шикарную форму. Немалую часть мячей он забил очень сильным соперникам. Дубль нападающий оформил во встрече с «Манчестер Сити» (2:1). Также его гол помог «пчёлам» избежать поражения во встрече 23-го тура с «Арсеналом» (1:1).

Интересно, что в обоих случаях «Брентфорд» выступал в гостях. Статистика выездных встреч у него не из лучших. За 16 туров подопечные Томаса Франка одержали лишь три победы и семь раз сыграли вничью. На домашнем стадионе «пчёлы» выступают гораздо лучше.

В то же время победа и ничья в матчах с лидерами на выезде свидетельствуют о том, что настраиваться на встречи с сильными командами «Брентфорд» умеет. «Челси» переживает не лучшие времена, но он по-прежнему является одним из грандов. Думается, «пчёлы» наилучшим образом подготовятся к игре и сумеют зацепиться как минимум за ничью.

Улучшения «Челси» в ответном матче с «Реалом» мало о чём говорят. На ту встречу синие были сверхмотивированы. Да и хороший результат добыть всё равно не удалось. Скорее всего, скажут своё слово проблемы с завершением и в предстоящем матче.

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Поставить на то, что «пчёлы» как минимум не проиграют в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Недавно появилась информация о том, что футболисты «аристократов» положительно относятся к назначению Маурисио Почеттино на пост тренера. Похоже, их мысли уже не с Фрэнком Лэмпардом.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Брентфорд» 26 апреля 2023 года

Кошмар «Челси» продолжается. При Лэмпарде появился некоторый прогресс, но назревает новая смена тренера. «Брентфорд» не лучшим образом выступает на выезде, но он умеет настраиваться на матчи с сильными соперниками. В шикарном тонусе пребывает лидер атаки. Думается, «пчёлы» воспользуются ослабленностью «аристократов» и сумеют добыть очки на «Стэмфорд Бридж». Несмотря на меньшее количество ресурсов, в общем и целом они выглядят собраннее.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за коэффициент 2.25.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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