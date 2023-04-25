«Атлетико» — «Мальорка». Гризманн играет на нервах «Реала»

Обидное поражение в матче с «Барселоной» ухудшило позиции «матрасников», но они всё ещё хотят на второе место.

26 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Мальорка». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «матрасников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Мальорка» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Мальорка» (26.04.2023)

26 апреля состоятся четыре встречи 31-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде померяются силами «Атлетико» и «Мальорка». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный судья — Хуан Луис Пулидо Сантана.

«Атлетико» набрал замечательный ход. Он поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего на втором месте «Реала» довольно велико — пять очков, но до конца сезона времени предостаточно.

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За последние 14 туров в Ла Лиге «матрасники» уступили только лидирующей «Барселоне» (0:1). Также они сыграли вничью с «Альмерией», «Хетафе» и «Реалом» (во всех трёх случаях 1:1). Причём в трёх из четырёх этих матчей мадридцы играли на выезде. Подопечные Диего Симеоне пропустили всего лишь семь мячей, но и сами забили немного — 24 гола. В девяти из них принял непосредственное участие Антуан Гризманн, которого «Атлетико» не так давно выкупил у «Барселоны». Француз отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

В 13 из 14 этих встреч Гризманн отыграл все 90 минут. Его вклад в победы трудно переоценить. В матче последнего тура с «Барселоной» у форварда было несколько хороших шансов отличиться. На первой минуте матча он мог забить, но мяч предательски угодил в перекладину.

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Также был спорный момент в концовке. Мяч попал в руку полузащитнику каталонцев Серхио Бускетсу в штрафной площади сине-гранатовых. Тем не менее ни арбитр, ни VAR не посчитали, что было нарушение. Любопытно, что матч стал 33-м подряд, в котором «Атлетико» не исполнял пенальти. Это рекорд клуба.

«Мальорка» не столь хороша, как «Атлетико». Она располагается лишь на 10-м месте в турнирной таблице Примеры. Скорее всего, закончат сезон красно-чёрные так же — где-нибудь в середине. Дело в том, что они очень сильно ограничены в ресурсах.

«Островитяне» уже и так сделали прыжок выше головы. Звёздных футболистов в составе нет. Кстати, совсем недавно «Мальорка» взяла в аренду защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича. Соглашение испанского клуба с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

В составе красно-чёрных Хаджикадунич провёл пока только три матча. Сначала клуб сыграл вничью с «Вальядолидом» (3:3), а затем обыграл «Сельту» (1:0) и «Хетафе» (3:1). Впрочем, это были удобные для «Мальорки» соперники. Они располагаются в нижней части турнирной таблицы и не славятся стабильностью.

Если же заглянуть немного раньше, то там обнаружится пятиматчевая безвыигрышная серия. Уступила команда «Эспаньолу» (1:2), «Эльче» (0:1) и «Бетису» (0:1). Вничью сыграла с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Осасуной» (0:0). Вероятно, проиграют красно-чёрные и в предстоящем матче, который состоится в Мадриде.

Игра вряд ли получится слишком результативной. У «матрасников» вторая по качеству линия обороны — после «Барселоны». В 30 турах они пропустили только 22 мяча. Поставить на победу подопечных Диего Симеоне и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

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У гостей тоже довольно крепкая оборонительная линия. В 30 турах они пропустили 31 мяч. Сами красно-чёрные забили ещё меньше — 29 голов. Причина такой низкой результативности и небольшого количества пропущенных мячей кроется и в том, что часто они играют по схеме с пятью защитниками.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка» 26 апреля 2023 года

Поражение в матче с «Барселоной» вряд ли отразится на «Атлетико». «Матрасники» набрали отличную форму. Полагаем, они ещё поборются с «Реалом» за второе место. На «Цивитас Метрополитано» «матрасники» наверняка обыграют «Мальорку», обладающую гораздо меньшими ресурсами. Хотя встреча вряд ли получится результативной. У обеих команд надёжная защита. «Мальорка» вообще играет в пять защитников, ввиду чего очень мало забивает.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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