«Оренбург» — «Пари НН». Юрану тогда просто повезло

Последний матч нижегородцев закончился большим скандалом, но тренер тут ни при чём. На этот раз удача будет на другой стороне.

30 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Пари НН». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 4.55. Ничья доступна за 4.05.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» 30 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч будет результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.60, а на тотал меньше 2.5 мяча принимают ставки с коэффициентом 2.16. На гол «Оренбурга» дают коэффициент 1.11. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Пари НН» (30.04.2023)

До конца чемпионата России осталось шесть туров. Начинается всё самое интересное как внизу турнирной таблицы, так и на её вершине. Однако не отстают даже середняки и могут закатить зрелищный футбол. Матч «Оренбург» – «Пари НН» сочетает в себе несколько интриг.

«Оренбург» в матче предыдущего тура победил в гостях борющийся за выживание «Факел» (3:1). Этот матч стал примечателен тем, что в нём были назначены сразу три пенальти, два из которых были реализованы. Впрочем, минувший тур РПЛ оказался рекордным по числу 11-метровых ударов за всю историю чемпионата России.

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Победу над «Факелом» сложно назвать знаковым достижением, ведь команда из Воронежа редко радует своих многочисленных болельщиков. Для «Оренбурга» этот результат стал первым за последние четыре матча. До выезда в Воронеж подопечные Марцела Лички потеряли очки в матчах с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Локомотивом» (1:4).

«Оренбург» – это не та команда, которая отсиживается в обороне. Ставка на смелый футбол – философия чешского тренера Марцела Лички, который прямым текстом заявляет, что выиграть со счётом 4:3 намного лучше, чем с помощью одного вымученного гола со стандарта при оборонительной игре.

«Оренбург» после победы над «Факелом» закрепился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ и может подняться ещё на три строчки выше. Вылет команде уже не грозит, что позволяет футболистам не бояться действовать смелее в атаке.

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У «Пари НН» свои задачи. Нижегородцы рискуют продолжить сезон переходными матчами, чего им явно не хотелось бы. Форма команды не демонстрирует оптимизма в борьбе за выживание – шесть поражений в семи последних матчах чемпионата.

Единственная победа в 2023 году состоялась в предыдущем туре. «Нижний Новгород» победил на своём поле «Крылья Советов» (2:1), но этот матч обернулся судейским скандалом. Даже экспертно-судейская комиссия РФС признала три ошибки арбитра, которые повлияли на исход встречи.

После этого матча гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку и намекнул, что Юран взаимодействовал с судьями. Как факт он припомнил игру с «Химками» год назад, которая закончилась отстранением арбитра. В свою очередь, глава судей РФС Павел Каманцев отмёл все подозрения.

Как бы то ни было, «Пари НН» впервые выиграл под руководством Сергея Юрана, который пытается спасти сезон после неудачной работы Михаила Галактионова, Антона Хазова, Артёма Горлова. Однако на выезде нижегородцы проиграли четыре матча подряд, и ближайшая встреча с раскованным соперникам не предвещает ничего хорошего. Поставить на победу хозяев и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.01.

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» 30 апреля 2023 года

«Пари НН» наконец-то одержал первую победу за семь матчей, но судейский скандал затмил результаты работы нового тренера Сергея Юрана. Это не придаст уверенности перед выездом к «Оренбургу», который играет не очень стабильно, но часто радует своих болельщиков. «Пари НН» – не тот соперник, которого испугаются Марцел Личка и его подопечные. Победа хозяев не будет минимальной.

Ставка: победа «Оренбурга» и тотал больше 1.5 мяча за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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