«Нант» — «Тулуза». Битва аутсайдеров за Кубок Франции

В Лиге 1 эти команды борются за выживание, но одна из них станет обладателем трофея. Удивительно!

29 апреля 2023 года состоится матч финала Кубка Франции «Нант» — «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами фиолетовых: поставить на победу «Тулузы» можно с коэффициентом 2.40. Шансы «Нанта» оценены в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Нант» — «Тулуза» 29 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Нант» — «Тулуза» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что фиолетовые победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» (29.04.2023)

Кубок Франции. Финал Кубок Франции. Финал 29 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Нант Нант Не начался Тулуза Тулуза Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нант» многих удивил, выиграв в 2022 году Кубок Франции. Клуб победил в финале «Ниццу» со счётом 1:0. Для него он стал четвёртым в истории.

Многие могли посчитать это чистым везением. Однако «канарейки» в этом году вновь вышли в финал Кубка Франции и доказали, что они очень хороши в этом турнире. В субботу «Нант» встретится с «Тулузой» — ещё одним неожиданным участником финала.

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Все клубы Франции с громкими именами выбыли из турнира. Среди них были «ПСЖ», «Марсель», «Лилль», «Монако» и «Лион».

Финал Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой» демонстрирует нынешнее состояние французского футбола, когда может произойти всё что угодно.

«Нант» в 1/16 обыграл «Тан» в серии пенальти (1:0 П). В следующем раунде «канарейки» выиграли у «Анже» (2:1 П), но вновь после серии 11-метровых.

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Первое настоящее испытание ждало клуб в четвертьфинале. Ему предстояло играть с «Лансом». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Нанта». В полуфинале «канарейки» победили «Лион» со счётом 1:0.

Кубковый путь «Тулузы» начался с крупной победы над «Ланьоном» со счётом 7:1. Затем удалось обыграть «Аяччо» (2:0) и «Реймс» (3:1). В четвертьфинале команда выиграла у «Родеза» со счётом 6:1, а в полуфинале одержала победу над «Анси» (2:1).

В последнем очном матче Лиги 1 «Нант» обыграл «Тулузу» со счётом 3:1 благодаря голам Эванна Гессана, Мостафы Мохамеда и Мозеса Саймона во втором тайме. Все три гола были забиты после того, как «Тулуза» повела в счёте в первом тайме благодаря голу Закарии Абухляль.

В чемпионате «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице и находится за пределами зоны вылета только благодаря разнице мячей. Скорее всего, ставка была сделана именно на Кубок, с учётом неудачного старта.

Антуан Комбуаре привёл «Нант» к победе в Кубке Франции 2022 года. Ему придётся обходиться без полузащитника Педро Чиривельи, который выбыл до конца сезона из-за травмы паха. Вратарь Реми Дескамп тоже вряд ли сыграет.

У «Тулузы» полузащитник Брехт Дежагере наверняка не попадёт в состав из-за травмы. Нападающий Рис Хили выбыл до конца сезона.

Думаем, что финал Кубка Франции может закончиться вничью со счётом 2:2 в основное время, и для определения победителя командам потребуется дополнительное время и, возможно, пенальти.

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