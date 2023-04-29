«Интер» — «Лацио». Иммобиле на стороне «Ювентуса»

30 апреля 2023 года состоится матч Серии А «Интер» — «Лацио». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы римлян оценены в 4.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 30 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Интер» — «Лацио» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Интер» — «Лацио» (30.04.2023)

30 апреля в Серии А нас ожидают пять матчей, в том числе встреча между миланским «Интером» и «Лацио». Игра пройдёт на «Сан-Сиро». Хозяева начинают выходные на шестом месте с 54 очками, в то время как гости занимают второе место с 61 очком.

«Змеи» выходят на игру, думая о финале Кубка Италии. В ответном полуфинальном матче они обыграли дома «Ювентус» со счётом 1:0. Есть шанс взять трофей. Единственный гол в игре был забит на 15-й минуте, и «Интер» всё оставшееся время сдерживал «Ювентус».

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После матча Аллегри был зол и передал привет боссам «змей». В раздевалке он провёл разговор с футболистами и попросил сделать всё возможное, чтобы не пустить миланцев в Лигу чемпионов, финишировав выше них.

Победа над туринцами означает, что «змеи» не проигрывали в шести из семи последних встреч во всех соревнованиях. Кроме «Ювентуса», им удалось обыграть «Бенфику» в Лиге чемпионов и «Эмполи» в Серии А на выезде.

Тем не менее победы даются «Интеру» нелегко, и за последние 11 встреч во всех соревнованиях он выигрывал только три раза.

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В Серии А подопечные Индзаги победили только в одном из шести матчей. Кажется, миланцы сделали ставку на Лигу чемпионов и Кубок Италии, потому что в Серии А на своём поле они не забивали в трёх встречах подряд, проиграв в каждой со счётом 0:1.

«Лацио» приезжает на «Сан-Сиро» после поражения в игре с «Торино» (0:1) в минувшие выходные. Единственный гол был забит за две минуты до перерыва, и римляне не смогли отыграться во втором тайме.

Интересно, что именно команда Миранчука прервала серию «Лацио» из четырёх побед. До этого римляне выиграли у «Ромы» и «Ювентуса» дома, а также у «Монцы» и «Специи» на выезде. Бело-голубые проиграли только одну из последних девяти встреч чемпионата Италии.

На выезде «Лацио» непобедим во всех последних семи выездных матчах Серии А. Он отлично обороняется в гостевых встречах, сохранив ворота сухими в пяти играх кряду.

У «Интера» по-прежнему отсутствует защитник Милан Шкриньяр из-за травмы. Зато у «Лацио» нет проблем с составом.

«Интер» одержал важную победу в Кубке Италии, но, учитывая, что финал Лиги чемпионов находится не за горами, тратить много сил в Серии А смысла мало. В свою очередь, «Лацио», несмотря на поражение «Торино», находится в прекрасной форме и на выезде выступает замечательно.

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Рекомендуем взять победу «Лацио» с коэффициентом 4.70 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. У римлян явно больше желания и сил для того, чтобы взять три очка. «Интеру» лучше подумать о Кубке Италии и Лиге чемпионов. Похоже бело-голубые помогут Аллегри оставить «змей» вне зоны ЛЧ.

Ставка: победа «Лацио» за 4.70.

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