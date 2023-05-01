«Ференцварош» в Венгрии и «Арис» на Кипре будут побеждать, чтобы сохранить лидерство.

Экспресс на футбол с коэффициентом 5.62: Черчесов и Кокорин метят в чемпионы

Футбол продолжается, даже если это праздничные дни. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.62 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Арис» — «Пафос»

В прошлом туре «Арис» сыграл вничью 0:0 с АПОЭЛом. Благодаря этому результату команда удержалась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Кипра. Нападающий Александр Кокорин имел отличный шанс пополнить свою копилку забитых мячей, но не забил дважды с пенальти.

«Арис» не проигрывает на протяжении 12 матчей – девять побед и три ничьих. Примечательно, что, помимо вышеупомянутой ничьей с АПОЭЛом, две другие потери очков у команды из Лимасола случились именно с «Пафосом». Сразу шесть из семи последних матчей этих команд закончились вничью.

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«Пафос» в минувшем туре выиграл у «Омонии» (1:0). Эта победа стала для него всего второй за восемь игр. Зато сразу четыре матча завершились вничью. Однако, учитывая амбиции «Ариса», настрой на чемпионство и желание Кокорина реабилитироваться, лучше поставить на победу хозяев за 2.05.

Прогноз на матч «Уйпешт» — «Ференцварош»

«Ференцварош» в матче последнего тура выиграл у «Вашаша» (1:0). В состав вернулись несколько травмированных игроков, а взбучка от руководства, которая последовала вслед за серией из пяти поражений в шести матчах, также имела свой эффект.

Станислав Черчесов продлил контракт с «Ференцварошем» и уже анонсировал, что летом команду ждёт усиление состава, чтобы четвертьфинал Лиги Европы не был потолком венгерского чемпиона. Впрочем, нужно ещё выиграть чемпионат. За пять туров до конца «зелёные орлы» опережают на шесть очков «Кечкемет», который уже сыграл свой матч 29-го тура и проиграл в нём. Это тоже настроит «Ференцварош» нарастить отрыв до девяти очков.

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Матчи «Уйпешта» и «Ференцвароша» носят статус самого горячего дерби Венгрии. Повышенный зрительский интерес часто приводит к тому, что игры выходят зрелищными – в шести из семи последних встреч забивалось не менее трёх мячей. Правда, разница в классе между командами привела к тому, что «Ференцварош» выиграл у «Уйпешта» 12 матчей подряд. Поэтому вновь поставим на подопечных Черчесова за 1.55.

Прогноз на матч «Лестер» — «Эвертон»

«Лестер» располагается в подвале турнирной таблицы и включился в борьбу за выживание. От спасительной 17-й строчки их отделяет лишь одно очко. Дину Смиту удалось взбодрить команду. В последних турах «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) и вырвал ничью в матче с «Лидсом» (1:1). Правда, проблемы оборонительного плана никуда не делись.

После паузы на ЧМ-2022 «лисы» ни разу не сохранили собственные ворота на замке. Даниэль Иверсен в последних шести матчах АПЛ сделал 22 сейва, но этого оказалось мало – пропустил 11 голов. Уверенности Каспера Шмейхеля в воротах сейчас жутко не хватает команде.

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«Эвертон» также постепенно приходит в себя после смены тренера. Игровой прогресс становится более заметным, но впереди хватает работы. «Ириски» также ведут борьбу за сохранение прописки, которая усложняется наследством от предыдущих наставников в виде примитивизации игры и стагнации лидеров атаки.

Борьба за сохранение прописки заставляет клубы активизироваться. Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.77.

Экспресс на матчи 1 мая

Ставка 1: победа «Ариса» над «Пафосом» за 2.05.

Ставка 2: победа «Ференцвароша» над «Уйпештом» за 1.55.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лестер» — «Эвертон» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.55 Х 1.77 = 5.62.

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