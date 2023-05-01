«Тулуза» — «Ланс». Обладатель кубка не смотрит в таблицу

Хозяева выиграли первый трофей в истории. Им сейчас не до чемпионата.

2 мая 2023 года состоится матч Лиги 1 «Тулуза» — «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу «Тулузы» можно с коэффициентом 4.30. Шансы «Ланса» оценены в 1.75. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Ланс» 2 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Тулуза» — «Ланс» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.13. Ставки на то, что кроваво-золотые победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Тулуза» — «Ланс» (02.05.2023)

Во вторник, 2 мая, в середине недели в Лиге 1 «Тулуза» принимает на стадионе «Мунисипал» «Ланс», занимающий третье место.

Хозяева только что одержали победу в финале Кубка Франции над «Нантом», став обладателями трофея. Логан Кошта и Тейс Даллинга оформили по дублю в первом тайме, а Закария Абухляль добавил ещё один на 79-й минуте. В результате «Тулуза» разгромила соперника со счётом 5:1.

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Тем временем «Ланс» вернулся на победный путь после поражения со счётом 1:3 во встрече с «ПСЖ». Клуб одержал домашнюю победу над «Монако» (3:0). Это помогло сохранить шансы сместить занимающий второе место «Марсель», который опережает кроваво-золотых на одно очко.

Это будет 50-я встреча между этими командами в разных соревнованиях с 1982 года. «Ланс» ведёт 19-17. Гости выглядели лучше в последних встречах с «Тулузой», победив в трёх матчах подряд всухую.

У хозяев наметился подъём, ведь они победили в четырёх из пяти последних матчей. «Тулуза» забила 11 мячей и пропустила пять за этот отрезок времени. Однако дома клуб уступил в четырёх последних встречах Лиги 1.

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«Ланс» проиграл всего один раз в шести последних матчах чемпионата, победив в пяти. Интересно, что три из четырёх поражений в этом сезоне они потерпели на выездах. Хотя «Тулуза» одержала всего одну победу дома в очных встречах с кроваво-золотыми с 2003 года.

Хозяева опережают зону вылета на девять очков и стали обладателями Кубка Франции. Зачем команде после такого торжества тратить свои силы и время на встречу с «Лансом»? Гости в отличной форме, и победа им необходима, ведь накал борьбы в верхней части таблицы сохраняется.

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