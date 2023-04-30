«Арсенал» — «Челси». Артета воспользуется хаосом Лэмпарда

2 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «канониров»: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Победа «Челси» оценена в 5.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Челси» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» (02.05.2023)

Матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» состоится 2 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Роберт Джонс в 22:00 мск даст стартовый свисток.

В последних 11 турах АПЛ «Арсенал» проиграл только «Ман Сити» (1:4). Три встречи завершились вничью — с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3). Стоит отметить, что в матчах с мерсисайдцами и «молотобойцами» подопечные Микеля Артеты вёли в счёте 2:0, но упустили преимущество.

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«Арсенал» временно остаётся во главе турнирной таблицы, опережая идущий следом «Ман Сити» на два очка. Однако стоит отметить, что «горожане» имеют две игры в запасе. Накал страстей в чемпионской гонке повышается с каждым туром.

Микель Артета высоко оценил шансы команды на чемпионство, отметив, что до конца сезона осталось пять матчей, три из которых пройдут на «Эмирейтс». Нужно в каждой оставшейся встрече удивлять соперника. Поддержка трибун придаёт футболистам уверенности в силах. Габриэл Жезус добавил, что сдаваться никто не собирается, и теперь для «Арсенала» каждая встреча как финал.

«Арсенал» демонстрирует яркий и доминирующий атакующий футбол. По количественным показателям нанесённых ударов по воротам и забитым голам «канониры» уступают лишь «Ман Сити».

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За девять матчей весенней части футболисты забили 26 голов. Габриэл Мартинелли ударно провёл данный отрезок. Бразильский форвард забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Также эффективно в атаке действовали Букайо Сака и Леандро Троссард. Они набрали по семь очков по системе «гол+пас».

Микель Артета не был сторонником ротаций. Специалист на регулярной основе задействовал лишь 14–16 футболистов. Отчасти это связано с отсутствием качественной скамьи запасных. Травма одного из игроков основы приводит к серьёзным последствиям. В качестве примера служит травма Вильяма Салиба. Без него за последние шесть туров «канониры» пропустили 13 голов.

«Челси» переживает тяжелейший кризис. Команда в восьми матчах подряд не может победить. В последний раз такое случалось в сезоне-1978/1979. Таким образом, Лэмпард установил антирекорд, став первым тренером «Челси», который проиграл все пять первых матчей.

Мог ли такой кризис случиться под руководством Тухеля или Грэма Поттера? Предпосылок к этому не было никаких. За последние 19 матчей в качестве тренера Лэмпард выиграл лишь раз. Две встречи завершились ничейным результатом. Болельщики требуют отставки англичанина!

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Серия без побед «аристократов» длится восемь встреч. «Арсенал» должен легко справляться с кризисным соперником. Команда Микеля Артеты находится в лучшей игровой форме и мотивирована. Мы бы рекомендовали ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» 2 мая 2023 года

«Арсенал» потерял очки в четырёх последних турах и усложнил борьбу за чемпионство. Футболисты и тренерский штаб не собираются сдаваться. Команда демонстрирует ударный футбол в атаке и не должна испытывать серьёзных проблем с кризисным «Челси», в котором требуют отставки Лэмпарда. Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 2.10.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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