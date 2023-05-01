«Арсенал» — «Челси». Мудрик даст бой Зинченко

Всё внимание 2 мая 2023 года будет приковано к лондонскому дерби, в котором «Арсенал» встретится с «Челси» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Канониры» потеряли лидерство, уступив его «Ман Сити». Лэмпард во главе синих поставил антирекорд. Интриг перед этой игрой хватает.
Кто фаворит?
В букмекерской конторе «Фонбет» отдают предпочтение «Арсеналу», предлагая поставить на него с коэффициентом 1.65. Шансы «Челси» оценили в 5.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «канониров». Поставить на этот исход можно в «Фонбет», а за регистрацию в приложении станет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» (02.05.2023)
Во вторник на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» «Челси» встретится с «Арсеналом» Микеля Артеты в лондонском дерби.
Синие занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ и в этом сезоне не оправдывают ожиданий. На выходных команда проиграла «Брентфорду» со счётом 0:2, и в этом матче ей придётся потрудиться, чтобы отыграться. Это поражение стало пятым для Лэмпарда подряд в первых играх.
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«Арсенал» находится в верхней части турнирной таблицы, но в последние недели он не в лучшей форме. Недавно «канониры» уступили главному конкуренту в борьбе за чемпионство – «Манчестер Сити» (1:4).
«Арсенал» исторически хорошо выступает в матчах с «Челси», выиграв 82 из 206 очных встреч, в то время как «аристократы» одержали 66 побед.
В последние недели «Арсенал» забуксовал и не может позволить себе потерять ещё больше очков. «Канониры» упустили первое место в турнирной таблице. Они отстают от «Ман Сити» всего на одно очко. Однако у соперника будет ещё две игры в запасе.
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«Челси» проводит неудачный сезон, а заключительные матчи получаются очень тяжёлыми. «Арсенал» долгое время удерживал первое место, но посыпался, уступив лидерство Холанду и его команде.
Встреча с «Ман Сити» была очень важной для Зинченко, который раньше выступал за «горожан». Он хотел бы стать чемпионом в составе «Арсенала», обставив конкурента. Однако за «Челси» выступает ещё один украинец – Мудрик. К сожалению, у него не всё так гладко, как многим хотелось бы.
Однако следует учитывать то состояние, в котором будут «канониры». Команда проиграла в борьбе за чемпионство и явно упала духом. Много слов поддержки было сказано футболистами и самим Артетой, но это лишь звук. На самом деле «Арсенал» не может выиграть в четырёх встречах АПЛ и в каждой пропускал не менее двух мячей.
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Прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 2 мая.
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Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» с коэффициентом 3.50.
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