«Даллас» — «Сиэтл», первый матч. Дадонова не испугать

3 мая состоится первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех «Кракен» идёт за 3.40. На ничью предлагают поставить за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Сиэтл» (03.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 3 мая запланировано два матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между «Далласом» и «Сиэтлом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Даллас» без особых проблем обыграл «Миннесоту» за шесть встреч, 4-2 в серии. В последней игре в гостях «звёзды» победили со счётом 4:1. Роопе Хинц — лучший бомбардир плей-офф Кубка Стэнли — 12 очков. Джейсон Робертсон набрал семь очков, Тайлер Сегин и Миро Хейсканен — по шесть. Евгений Дадонов набрал четыре очка за шесть игр плей-офф.

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«Сиэтл» удивил многих. Клуб проводит всего лишь второй сезон в НХЛ, уже выбил из 1/8 финала плей-офф действующего обладателя Кубка Стэнли — «Колорадо», 4-3 в серии. Этот результат достоин похвалы. В последнем матче серии благодаря стараниям Оливера Бьёркстранда, который отметился дублем, «Кракен» одержали победу.

Во многом также способствовали внутрикомандные проблемы «Колорадо» и отсутствие нескольких главных звёзд в составе. Впрочем, впереди второй раунд и соперник без явных проблем. «Даллас» с каждой встречей только прибавлял в игровом плане, и основные лидеры в отменной форме.

Поэтому молодому составу «Сиэтла» будет совсем непросто. Плюс трое хоккеистов травмированы — Андре Бураковски, Йоонас Донской и Джон Хэйден. Под вопросом участие Джареда Макканна. У хозяев не сыграет Джо Павелски из-за травмы. Конечно, у гостей есть Филипп Грубауэр, который за семь игр пропустил 17 шайб при 92,6% отражённых бросков.

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Однако сможет ли он устоять против опытного и мастеровитого нападения «Далласа», которое в первом раунде забросило 21 шайбу за шесть игр. История очных встреч на стороне «Старз», которые выиграли четыре раза. При этом тотал не опускался ниже 4.5 шайбы.

Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Далласа» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.32. Подопечные Питера Дебура в отменной форме и готовы продолжать свой путь, плюс дома поддержка трибун и отличная статистика. Это придаёт уверенности составу.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Сиэтл» 3 мая 2023 года

«Даллас» прибавляет в каждой игре и дома чувствует себя отменно. «Сиэтл» порадовал многих, обыграв действующего обладателя Кубка Стэнли, но у «Старз» отсутствуют проблемы с составом. Более того, у клубов высокая результативность, но статистика очных встреч всё-таки на стороне хозяев.

Ставка: победа «Даллас» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

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