«Ман Сити» — «Вест Хэм». Перед Холандом падают не только рекорды

«Горожанам» нужно выжать максимум из матчей с середняками, чтобы гарантировать чемпионство. Ключ к победам — Эрлинг!

3 мая состоится матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех лондонцев оценивается в 14.0. На ничью дают коэффициент 7.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (03.05.2023)

Победная серия «горожан» в чемпионате страны продлилась до восьми матчей, и пока совершенно неясно, сможет ли их кто-то остановить. «Ман Сити» на одно очко опережает «Арсенал», имея при этом игру в запасе. По сути, у команды Хосепа Гвардиолы есть целых два права на ошибку, но не факт, что они ими воспользуются.

В домашних матчах «Манчестер Сити» особенно силён. У «горожан» серия из 13 побед подряд на своём поле, за время которой они только два раза забивали меньше трёх голов.

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В пяти последних встречах АПЛ «Манчестер Сити» позволял себе пропускать, но на исход встреч это не влияло. Соперники забивали строго по одному мячу, на что «горожане» отвечали тремя или четырьмя, ну или на крайний случай двумя, как в прошлом туре с «Фулхэмом».

Было заметно, что во многих матчах Гвардиола не хочет тратить слишком много сил, его команда не спешит громить соперников. Такой подход просматривался больше в матчах с середняками. Зато Хосеп не позволяет своим подопечным расслабляться в играх с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Даже если «горожане» потеряют контроль, их спасёт Холанд. Норвежец стал необходимым винтиком в механизме Гвардиолы, которого ранее не хватало. Форвард, который может забить из любой ситуации, отрабатывает на максимум. Его 50 голов за сезон и повторение рекорда 92-летней давности говорят о многом.

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«Вест Хэм» текущий сезон провалил и до сих пор не обезопасил себя от вылета. У него только пять очков отрыва от опасной зоны. Два поражения в последних матчах немного подпортили статистику лондонцам, но есть и положительный момент: клуб забивает в 12 играх подряд.

Гости могут забить и лидеру, который сейчас не совсем надёжен в обороне. Если «Манчестер Сити» сможет обеспечить себе комфортное преимущество уже в первом тайме, как это бывало не раз, и во втором немного сбавит обороты, то шансы «молотобойцев» на гол заметно вырастут. Ставки на ОЗ и ТБ 2.5 мяча принимаются за 2.36.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года

Простым обменом голов эта игра не закончится. Если «Вест Хэм» вряд ли забьёт больше одного, то «Манчестер Сити» точно не собирается этим ограничиваться. Оборона гостей в последних матчах не была такой надёжной, как обычно. Базовый тотал больше 2.5 мяча «горожане» могут пробить и в одиночку, но «молотобойцы» постараются им помочь.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.

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