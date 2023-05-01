«Краснодар» — «Акрон». Чудеса закончились

Тольятти уже прыгнул выше головы и влюбил в себя болельщиков по всей стране. Но Ивич хорошо подготовится.

3 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» – «Акрон». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех тольяттинцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.50. Поставить на ничью предлагают за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Акрон» 3 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Краснодар» – «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04 в букмекерской конторе «Фонбет» За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Акрон» (03.05.2023)

Кубок России приближается к Суперфиналу. Сыграют за право выступать в финале Пути регионов Кубка России «Краснодар» и «Акрон». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 мск.

«Краснодар» подобрался к решающей части сезона. Нельзя сказать, что команда Владимира Ивича уже сосредоточена только на Кубке России, так как теоретически попасть в тройку РПЛ ещё можно. Тем не менее приоритеты клуба ясны.

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«Быки» подходят к этому матчу в спорном состоянии. С одной стороны, у них не возникает серьёзных провалов – в 13 матчах второго круга во всех турнирах они проиграли трижды. При этом лишь поражение от ЦСКА в дебютном матче Ивича в феврале (0:3) стало действительно болезненным. В других встречах команда боролась до конца.

Тем не менее у нынешнего «Краснодара» есть проблемы с концентрацией. В определённый момент он выключается, позволяя соперникам переломить ход встречи. С «Локомотивом» вели 2:0, но проиграли (2:3), позволили сравнять счёт «Ростову» в Кубке России и «Уралу» в РПЛ (1:1). С «Крыльями Советов» 2:0 превратились в 2:2 за три минуты, а со «Спартаком» тот же счёт вылился в поражение 3:4.

С этим «Краснодару» необходимо что-то делать. Ивич понимает, что соперник не будет рисковать и придётся вскрывать массированную оборону. Но ресурсов для этого хватает. «Быки» остаются лучшей атакующей командой второго круга РПЛ, в прекрасной форме связка Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Им необходимо оказать максимальное давление на оборону «Акрона».

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Будет ли готова к подобному тольяттинская команда — ключевой вопрос. Подопечные Евгения Калешина уже добились многого, став главной сенсацией этого сезона. Только вдуматься, по очереди гости прошли четыре московские команды из РПЛ – «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1), «Динамо» (0:0) и «Спартак» (2:1).

Важно отметить, что «Акрон» хорошо действует в обороне, в первую очередь стараясь не пропустить. В семи матчах Кубка России ему забили по одному мячу «Локомотив» и «Спартак». С соперниками равного уровня гости доминировали, но также смогли сдержать атаку «Динамо», что достойно отдельного упоминания. Тольяттинцы доказали, что недооценивать их – большая ошибка.

Во многом главное опасение гостей связано с последними результатами. Победа над «Спартаком» стала единственной за месяц. Отрыв от зоны вылета в Первой лиге сократился до семи очков, а впереди три матча с представителями топ-5 таблицы.

«Акрон» не станет изменять себе и действовать слишком рискованно. Гости хорошо используют контратаки, поэтому будут выжидать. Оборона «Краснодара» не является образцом качества, а поэтому шансы на гол есть. Однако в этот раз тольяттинцы играют на выезде, тогда как три из четырёх последних встреч Кубка России провели дома.

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Они попытаются повторить сценарий игры с «Динамо», но «Краснодар» справится с задачей и свои пару мячей забьёт. Стоит рассмотреть ставку на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» – «Акрон» 3 мая 2023 года

«Акрон» стремится продлить свою футбольную сказку, ведь до исторического финала всего два шага. Клуб из Тольятти прошёл в турнире уже много клубов высокого уровня, поэтому страха или нервозности от него не дождаться. И всё же «Краснодар» выглядит наиболее грозным соперником, чем предыдущие. Команда Ивича играет в быстрый атакующий футбол.

Вероятно, ей не удастся добиться разгрома, однако привычную норму в два гола на своём поле «быки» выполнят. И на это «Акрону» ответить будет нечем. Ставки на победу «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.25. За регистрацию в приложении станет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

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