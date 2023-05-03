Экспресс на 3 мая с коэффициентом 20.6: сказка «Акрона» подойдёт к концу

3 мая пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах и национальных кубках. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА

Если бы этот матч проходил в конце февраля, можно было бы рассчитывать на полноценную интригу. Нельзя сказать, что её нет сейчас, ведь «Урал» в последние годы хорошо играет с ЦСКА, пусть и не добивается побед. В четырёх последних очных матчах «шмели» добились двух ничьих и дважды минимально проиграли. Тем не менее в данный момент соперники в разном игровом состоянии.

Команда Виктора Гончаренко плохо проводит весенний отрезок сезона, уступив уже в пяти из восьми последних встреч в разных турнирах. Сейчас у хозяев хватает проблем с составом, особенно в опорной зоне, поэтому сыграть в привычном контратакующем стиле будет сложно. В первом матче ЦСКА плохо реализовывал свои моменты и едва спасся в самой концовке, однако армейцы доминировали. Сейчас они понимают, что ошибаться нельзя, поэтому недооценки или потери концентрации от гостей ждать не приходится.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Подопечные Владимира Федотова не проигрывают на протяжении десяти встреч в основное время подряд, одержав за этот период семь побед. Кроме того, в трёх последних играх на выезде ЦСКА добился стопроцентного результата. В этот раз беспроигрышная серия продолжится – рассмотрим победу гостей с коэффициентом 2.08.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Акрон»

«Акрон» стал настоящим открытием нынешнего сезона в российском футболе. Тольяттинцы смогли преподнести уже не одну сенсацию, но останавливаться на этом явно не намерены. «Акрон» в последних четырёх матчах кубкового турнира обыграл «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Игру команды Евгения Калешина не назвать слишком привлекательной для нейтрального зрителя, но гораздо важнее, что она очень эффективна. В семи матчах Кубка России пропустила всего один гол от красно-белых, что уже говорит о многом.

При этом забить не удалось только в ворота «Динамо», которого получилось перебороть в серии пенальти. Нет сомнений, что гости вновь будут бороться до конца и окажут максимальное сопротивление фавориту, однако выиграть на сей раз будет гораздо сложнее. В первую очередь важно отметить, что они играют на выезде, тогда как в трёх из четырёх матчей с представителями РПЛ выступали на своём поле. В гостях у них наблюдаются проблемы с атакой. Кроме того, сейчас «Акрон» не в лучшей форме. Видно, что игроки устали и уже не способны выдерживать темп, а победа над «Спартаком» стала единственной за шесть последних встреч в разных турнирах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Краснодар» тоже с недавних пор не блещет, ведь побед нет уже три матча. Тем не менее команда Владимира Ивича обладает лучшей атакой второго круга и меньше двух голов не забивает – такой матч с февраля всего один. Для «быков» Кубок России сейчас главный приоритет, ведь в чемпионате бороться уже практически не за что. Дома они способны справиться с «Акроном» в основное время. Возьмём основной ставкой «обе забьют» с коэффициентом 2.02.

Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче»

«Ювентус» после возвращения 15 очков серьёзно сбавил обороты. Если месяц назад казалось, что даже с солидным очковым штрафом туринцы могут побороться за путёвку в Лигу чемпионов, то сейчас есть реальный шанс, что они выпадут из топ-4, если в ближайшее время не начнут побеждать. «Старая синьора» занимает третью строчку, но «Рома» и два миланских гранда не собираются её отпускать, все они отстают от туринцев всего на три очка.

Победа над «Удинезе» позволила «Лечче» немного отдалиться от зоны вылета, прервав серию гостей из восьми матчей без побед. Всю весну «Лечче» играет очень слабо, забивает в среднем по одному голу за два матча и имеет четыре сухих выездных поражения подряд. Забить «Ювентусу» довольно трудная задача, особенно такой команде, как «Лечче», тем более что играть гостям придётся без лучшего бомбардира.

Шансов на гол от аутсайдера тут очень мало, но и сам «Ювентус» в последнее время не блещет результативностью, особенно после травмы и потери формы Влаховича. Вряд ли «старая синьора» забьёт тут слишком много, футбол Аллегри не предполагает высокой результативности. Есть смысл присмотреться к любимому счёту туринцев, поставить на точный счёт 1:0 можно с коэффициентом 4.90.

Экспресс на матчи 3 мая

Ставка 1: победа ЦСКА над «Уралом» за 2.08.

Ставка 2: обе забьют в матче «Краснодар» — «Акрон» за 2.02.

Ставка 3: победа «Ювентуса» над «Лечче» 1:0 за 4.90.

Общий коэффициент: 2.08 Х 2.02 Х 4.90 = 20.6.

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